کرامت افراد تحت پوشش مراکز بهزیستی حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در دیدار با رئیس، معاونین و کارکنان بهزیستی با تبریک دهه ولایت و امامت اظهار کرد: غایت و هدف نهایی هر فرد، رسیدن به کمال و قرار گرفتن در مسیر درست است و دستیابی به نتیجه مطلوب در طول زندگی، تنها با گوش فرا سپردن به دستورات خدا، پیامبر (ص) و ائمه اطهار امکان پذیر است.

وی افزود: هدف زندگی مسلمانان کاملا مشخص است و آن رسیدن به خداست و خداوند در این مسیر با قرار دادن نمایندگان و راهنمایانش، همواره ما را در رسیدن به این هدف یاری می کند.

امام جمعه یزد، رشد، حفظ و سلامت جامعه را در گرو رهبری مناسب آن جامعه دانست و تصریح کرد: اهمیت عید غدیر و واقعه غدیر خم به دلیل انتخاب رهبری مناسب برای جامعه اسلامی است که این مهم از اهمیت بسیاری برخوردار است.

ناصری، در بخش دیگری از سخنان خود کارکنان بهزیستی را افرادی خدوم خواند و گفت: مسئولان و کارمندان بهزیستی در راستای سلامت، رشد و حفظ تعادل در جامعه و کمک به افراد نیازمند بسیار تلاش می کنند که این خدمت همواره از گذشته تاکنون مورد تحسین بزرگان است.

وی افزود: خدای متعال به بندگانی که دست افراد نیازمند را می‌گیرند و به یاری نیازمندان می‌شتابد، نگاه ویژه ای دارد و بهترین مقام در روز آخرت متعلق به این افراد خدوم است.

امام جمعه یزد تصریح کرد: بهزیستی در مسائل اقتصادی، اجتماعی، آموزشی نقش بسیار مهمی را در یاری رسانی به نیازمندان ایفا می کند و هدایت افراد در مسیر درست برای انجام امور زندگی و رسیدن به خودکفایی، از دیگر اقدامات مهم این نهاد است.

ناصری با تاکید بر اهمیت نقش بهزیستی در جامعه عنوان کرد: کار این نهاد بسیار ارزشمند است و مسئولان و کارمندان همواره باید توجه داشته باشند که در مسیر خدمت رفتاری محترمانه با نیازمندان داشته باشند تا حرمت و کرامت انسانی این عزیزان همواره حفظ شود.

وی بیان کرد: معلولان همواره از جایگاه ویژه ای نزد خداوند برخوردار هستند که این خود نشان دهنده این است که باید در جامعه نسبت به حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق اجتماعی این عزیزان اهمیت ویژه ای داده شود.

امام جمعه یزد گفت: خداوند هر انسانی را برای انجام ماموریتی آفریده و ماموریت شما کمک به بندگانی است که نسبت به بقیه مردم جامعه بیشتر در معرض آسیب هستند.

ناصری با تاکید بر اهمیت آموزش و فرهنگ سازی در جامعه، اظهار کرد: بهزیستی باید با برگزاری کلاس های آموزشی و فرهنگ سازی، محیط جامعه را برای زندگی راحت تر افراد تحت پوشش این مراکز مناسب سازی کند.