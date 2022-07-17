به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هم‌اکنون بر روی عدد ۸۰ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرستان‌های فردیس، ساوجبلاغ و نظرآباد به ترتیب ۱۱۶، ۱۱۲ و ۹۵ است که بر این مبنا کیفیت هوای ساوجبلاغ و فردیس در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و کیفیت هوای نظرآباد در وضعیت قابل قبول است.

وزش باد شدید و لحظه‌ای، گرد و خاک و تردد خودروها عامل کاهش کیفیت استان شده است.

بر این اساس ساکنان ساوجبلاغ و فردیس به ویژه گروه‌های حساس از جمله بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان به غیر از موارد ضروری از خانه خارج نشوند.