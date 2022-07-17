به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیر با تبریک عید غدیر، اظهار داشت: در روز غدیر علاوه بر نصب امیرالمومنین و معرفی ایشان و اهل بیت و امامان دوازده گانه به عنوان رهبران الهی تا روز قیامت، بحث حکومت و جدا نبودن دین از سیاست و شاخص‌های انتخاب زمامداران و شایسته سالاری هم مطرح است.

امام جمعه دیر با گرامیداشت پنجم مردادماه سالروز اقامه اولین نمازجمعه در کشور، گفت: نمازجمعه قرارگاه ایمان، تقوا و بصیرت و اخلاق است و این نهاد در تقویت بنیه دینی و اعتقادی مردم، دفاع از نظام اسلامی، مقابله با تهاجم فرهنگی و خنثی کردن تبلیغات دشمن، حمایت از مسئولان و خدمتگزاران و مسائل فرهنگی نقش تعیین کننده ای دارد.

استفاده از تریبون برای بیان مشکلات مردم

وی ادامه داد: ائمه جمعه از یک سو از مسئولان حمایت و از سویی نیازها و مشکلات مردم را پیگیری و به گوش مسئولان می‌رسانند و ما سعی کرده ایم اگر از تریبون نمازجمعه انتقادی می‌شود سازنده باشد و هدف پیش برد کار مردم است.

حسینی عنوان کرد: خدماتی که انجام می‌شود اگر تبیین و به مردم گزارش نشود هم زبان بدگویان دراز می‌شود و هم ممکن است مردم دچار ناامیدی شوند.

مسئولان به مردم گزارش دهند

امام جمعه دیر تاکید کرد: مسئولان در طول سال خدمات خود و نظام اسلامی را به مردم گزارش دهند.

وی افزود: امسال که اولین سالگرد دولت آقای رئیسی است مسئولان از یک سو خدمات را به مردم گزارش دهند و از سوی دیگر اگر وعده‌هایی عملیاتی نشده صادقانه به مردم دلیل محقق نشدن آن بیان و اعتراف صادقانه شود و جایی که نیاز است از مردم عذرخواهی شود.

راضی به اتهام زدن به مسئولان نیستم

حسینی یادآور شد: مطالبی که بنده در خطبه‌های نمازجمعه گذشته اشاره کردم در راستای برطرف کردن مشکل مردم بوده است که ممکن است بعضی افراد از صحبت‌های من سو استفاده و مسئولان را تخریب کنند که من هیچ وقت راضی به اتهام زدن به مسئولان نیستم.

وی ابراز کرد: گاهی اوقات در فضای مجازی دیده می‌شود بدون اثبات یک مطلب در دادگاه صالحه مسئولی را به خیانت کاری متهم می‌کنند که من اینها را قبول ندارم.