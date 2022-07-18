مستند «سرباز شماره صفر» به جشنواره فیکنووا اسپانیا راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این فستیوال از سال ۲۰۱۲ در اسپانیا، جشنواره بین المللی فیلم‌های بدون خشونت را به شکل دوسالانه سازماندهی کرده و به دنبال تولیداتی می‌باشد که نشان می‌دهند چگونه عدم خشونت می‌تواند جهان را متحول کند.

۲۷۷۶ فیلم از ۱۲۸ کشور جهان با موضوع مبارزه با خشونت به این رویداد ارسال شد که مستند بلند سرباز شماره صفر به کارگردانی محمد سلیمی راد از کشور ایران در بین ۱۶۶ فیلم بلند بخش مسابقه دیده می‌شود.

ششمین دوره این جشنواره از تاریخ ۱ تا ۹ اکتبر سال جاری میلادی برگزار خواهد شد.

سلیمی راد پیش از این با حضور موفق خود در جشنواره‌های مختلف بین المللی، تندیس طلای بهترین مستند از جشنواره فیلم مستند ایران «سینما حقیقت» را به دست آورد و در چهلمین جشنواره فیلم فجر، نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین مستند سینمایی شده بود.