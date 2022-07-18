۴۰ هزار پرس غذای گرم در استان سمنان توزیع شد/ پویش احسان غدیر

حامد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پویش احسان غدیر به همت ستاد اجرایی و گروه‌های جهادی همکار قصد دارد در سراسر کشور طی روز عید غدیر یک میلیون پرس غذای گرم بین نیازمندان توزیع کند، تاکید کرد: سهم استان سمنان از این طرح ۴۰ هزار پرس غذای گرم است.

وی با بیان اینکه ۶۰ گروه جهادی و هیئت در برگزاری این رسم غدیری با ستاد اجرایی همکاری دارند، افزود: غذاها بین نیازمندانی که توسط گروه‌های جهادی در سراسر استان سمنان و به خصوص مناطق محروم توزیع شده است.

طبخ ۱۱۰ دیگ غذا در شهرستان سمنان

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام استان سمنان با بیان اینکه یک برنامه شاخص شامل برپایی ۱۱۰ دیگ غذا در سمنان و در حسینیه شهدای مدافع حرم این شهرستان با همراهی سپاه و هیئت‌های مذهبی از جمله بخش‌های این طرح است، گفت: ترویج فرهنگ اطعام غدیری از جمله محورهای این طرح محسوب می‌شود.

احمدی بیان کرد: در بیانات گوهر بار اهل بیت (ع) به اهمیت اطعام روز غدیر تاکید فراوان شده است تا جایی که اطعام یک نفر در این روز برابر با اطعام و تکریم همه پیامبران، صدیقان و شهیدان است همچنین ستاد اجرایی با همراهی هیئت‌های مذهبی استان تلاش دارد تا در راستای تبیین فرهنگ اطعام نیازمندان گام‌های اساسی بردارد.