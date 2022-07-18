۳نوجوان در سد باداملو در باروق میاندوآب جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان محمدی در این زمینه اظهار کرد: این نوجوانان که پسر هستند ۱۲، ۱۳ و ۱۶ ساله بودند که عصر روز گذشته یکشنبه در حین شنا دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادند.

وی افزود: در این حادثه نیروهای آتش‌نشانی بلافاصله به محل اعزام شدند ولی نیروهای مردمی پیکر این سه نوجوان را از آب بیرون کشیدند و توسط نیروهای آتش‌نشانی به سردخانه گلشن زهرا منتقل شدند.

محمدی اضافه کرد: هر سال با گرم شدن هوا در فصل تابستان جوانان برای شنا کردن به رودخانه‌ها و یا سدها می‌روند که به دلیل عمق زیاد آب در برخی از نقاط و عدم آشنایی کامل با فنون شنا برخی اوقات شاهد وقوع حوادث تلخ هستیم.

سالانه چندین نفر بر اثر بی‌احتیاطی و آشنا نبودن به فنون شنا جان خود را در رودخانه‌های میاندوآب از دست می‌دهند.