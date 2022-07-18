اهدای ۱۱۰ جلد نهج البلاغه به زوج های جوان دارابی به مناسبت غدیر

حجت الاسلام اشکان صادق نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به منظور گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و غنای هرچه بیشتر کانون زندگی زوج‌های جوان با سیره اهل بیت ۱۱۰ جلد کتاب نهج البلاغه به آنان اهدا شد.

وی با اشاره به طرح کشوری هر هفته ۱۵ دقیقه با نهج البلاغه عنوان کرد: هر هفته بصورت تخصصی در مدت زمان ۱۵ دقیقه با ارائه کلیپ‌های محتوایی در بستر شبکه مجازی مردم و جوانان را با نهج البلاغه و متون این کتاب ارزشمند آشنا می‌کنیم.

حجت الاسلام صادق نژاد هدف از اجرای این طرح در فضای حقیقی و مجازی را ترویج مفاهیم نهج البلاغه در داراب و سایر شهرهای کشور عنوان کرد و گفت: تلاش ما بر این است که با جذب حداکثری جوانان و نوجوانان در این طرح بتوانیم سیره مولا امیرالمومنین علی علیه السلام را در جامعه نهادینه کنیم.

مجری طرح کشوری ۱۵ دقیقه با نهج البلاغه با بیان اینکه تا کنون توانسته ۱۵ هزار نفر را در این طرح جذب کند، یادآور شد: در این طرح ۱۵ هزار نفر مشارکت دارند که ۵ هزار نفر از این آمار را جوانان و نوجوانان دارابی تشکیل می‌دهند. او با ذکر این نکته که این طرح در فضای حقیقی ومجازی نهج البلاغه با بیان ساده و قابل فهم به عموم شرح داده می‌شود، خاطرنشان ساخت: بحمدلله شمار متقاضیان جلسات حضوری طرح کشوری ۱۵ دقیقه با نهج البلاغه بالاست و ما در این راستا تلاشمان بر این است تا با برنامه زمانبندی مناسب بتوانیم پاسخگوی محبت دوستداران اهل بیت باشیم.