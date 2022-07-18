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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۰۵

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۱۲۲

واقعه غدیر در شاهرود بازخوانی شد

واقعه غدیر در شاهرود بازخوانی شد

شاهرود- مسئول بسیج هنرمندان شاهرود از برگزاری نمایش بزرگ و میدانی بازخوانی واقعه غدیر در این شهرستان خبر داد و گفت: این رویداد میدانی بزرگترین نمایش شهرستان در سال جاری بود.

عباس اعتماد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بازخوانی واقعه غدیر به صورت نمایش میدانی در شهرستان شاهرود انجام شد، تاکید کرد: این نمایش در محوطه مصلای پیامبر اعظم (ص) شهرستان شاهرود و با حضور گروه هنرمندان تئاتر و نمایش‌های آئینی برگزار شد.

وی با بیان اینکه بازخوانی واقعه غدیر و به نمایش گذاشتن آن به خصوص برای نسل جوان همزمان با عید سعید غدیر محور اصلی این برنامه بود، افزود: هنرمندان آئینی بزرگی مانند اساتید رضا گشتی، رضا عابدینی، رضا علی محمدی، رضا شاملو و بازیگرانی مانند امیر عرب صالحی، امیرحسین میرزایی نسب، حسین گرزین، پوریا شریفی نیا و… در این کار هنرنمایی کردند.

مسئول بسیج هنرمندان شاهرود که کارگردان و طراح این نمایش میدانی نیز بود، گفت: جمعیت بسیار خوبی از عاشقان ولایت و امامت در نخستین اجرای این کار حضور یافته و استقبال بسیار خوبی از آن صورت دادند.

اعتماد با بیان اینکه مهدی بانی و حسن سرچاهی از هنرمندان به نام تئاتر شهرستان شاهرود به عنوان مشاوران طرح حضور داشتند، گفت: بازسازی واقعه غدیر در واقع در قالب نمایشی موسوم به روز واقعه برگزار شد.

کد مطلب 5541063

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