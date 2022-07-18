واقعه غدیر در شاهرود بازخوانی شد

عباس اعتماد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بازخوانی واقعه غدیر به صورت نمایش میدانی در شهرستان شاهرود انجام شد، تاکید کرد: این نمایش در محوطه مصلای پیامبر اعظم (ص) شهرستان شاهرود و با حضور گروه هنرمندان تئاتر و نمایش‌های آئینی برگزار شد.

وی با بیان اینکه بازخوانی واقعه غدیر و به نمایش گذاشتن آن به خصوص برای نسل جوان همزمان با عید سعید غدیر محور اصلی این برنامه بود، افزود: هنرمندان آئینی بزرگی مانند اساتید رضا گشتی، رضا عابدینی، رضا علی محمدی، رضا شاملو و بازیگرانی مانند امیر عرب صالحی، امیرحسین میرزایی نسب، حسین گرزین، پوریا شریفی نیا و… در این کار هنرنمایی کردند.

مسئول بسیج هنرمندان شاهرود که کارگردان و طراح این نمایش میدانی نیز بود، گفت: جمعیت بسیار خوبی از عاشقان ولایت و امامت در نخستین اجرای این کار حضور یافته و استقبال بسیار خوبی از آن صورت دادند.

اعتماد با بیان اینکه مهدی بانی و حسن سرچاهی از هنرمندان به نام تئاتر شهرستان شاهرود به عنوان مشاوران طرح حضور داشتند، گفت: بازسازی واقعه غدیر در واقع در قالب نمایشی موسوم به روز واقعه برگزار شد.