به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بهرامنیا استاندار ایلام در پیامی عید غدیرخم را تبریک گفت. در این پیام آمده است: غدیر تجلیگاه نور خدا بر زمین است. غدیر روز بیعت و روز میثاق است، روزی که علی میآید تا ابراهیموار بتهای زمانه را درهم شکند و مسیر نبوت را هموار و امامت را متجلی سازد.
غدیر، سرچشمه همیشه زلال ولایت است و عید سعید غدیر نیز فرصت و بهانهای برای تجدید میثاق با ولایت است و بر ماست که پیمان خویش را با مسیر و جریان ولایت تجدید نمائیم.
اکنون که پرچم مقدس ولایتفقیه به عنوان استمرار این حرکت الهی در دستان با کفایت مرجع عالیقدر و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی) است، تجدید بیعت خود را در اطاعت از رهنمودها و فرمایشات معظمله اعلام داشته و بار دیگر پیمان میبندیم که با عزمی راسختر از پیش در راه تحقق آرمانهای والای این نظام مقدس گام برداریم.
اینجانب فرارسیدن این عید سعید و فرخنده، عید بزرگ مسلمانان را که عید اتمام نعمت الهی و اکمال دین است را به عموم مسلمانان و حقجویان و عدالتخواهان، ملت شریف ایران اسلامی، بهویژه مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار استان ایلام تبریک عرض میکنم و امیدوارم خداوند دلهای ما را با نور قرآن و ولایت روشن گرداند و مسیر ما را علوی و زندگی ما را منور به عشق و مهر محمدی (ص) گرداند.
درپایان سلامتی و توفیق همگان را از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.
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