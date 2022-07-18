به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «در کوچه‌های سیراف می‌گردم» مجموعه اشعار شاعران با موضوع سیراف است که توسط محمد کنگانی گردآوری شده است.

این کتاب در نوبت اول چاپ در ۷۷ صفحه با تیراژ هزار جلد با قیمت ۷۰ هزار تومان توسط انتشارات قلمداران جنوب به چاپ رسیده است

گردآورنده کتاب در کوچه‌های سیراف می‌گردم صبح دوشنبه در مراسم رونمایی از این کتاب اظهار داشت: در این سال‌ها شاعران زیادی در رابطه با شکوه و عظمت سیراف شعر سروده و در کتاب‌های خود به چاپ رسانده اند تا بتوانند سهمی در زنده نگه داشتن این بندر تاریخی داشته باشند.

محمد کنگانی خاطر نشان کرد: این کتاب مجموعه اشعار شاعران با موضوع سیراف حاصل تلاش چندین شب شعر و مناسبت‌های شعری است که در این کتاب گردآوری شده است.

مسعود عرب زاده منتقد ادبی نیز در این مراسم گفت: ادبیات، خصوصاً شعر، پیوند دهنده نسل‌ها و فرهنگ‌ها و جغرافیاهای مختلف است.

عرب زاده با اشاره به اینکه در طولِ تاریخ اشعار زیادی را می‌شناسیم که در زیربنای آن تاریخ و جغرافیا و فرهنگی نهفته است و سبب آشنایی مردم دیگر نقاط جهان با آن نقطه شده است خاطرنشان کرد: اگر این اشعار با موسیقی همراه شوند، نتایج درخشان‌تری دارند.

مدیر انتشارات قلمداران جنوب افزود: گاه شعرها صرفاً برای معرفی یک منطقه جغرافیایی سروده شده‌اند. این‌گونه اشعار به ندرت ماندگار می‌شوند؛ ولی اشعاری هستند که فارغ از جنبه‌های زیبایی شناختی، در ژرف ساختشان منطقه‌ای را معرفی کرده‌اند که با از گذر قرن‌ها هنوز آن مناطق ورد زبان انسان‌هایی از مناطق دیگرند. گاه خود این شاعران و مدفنشان منطقه‌ای را شناسا می‌کنند.

این منتقد ادبی با ذکر مثال‌های یادآور شد: تا اسم شیراز می‌آید، همه به حافظ و سعدی اشاره می‌کنند که در آثار این دو شاعر بزرگ نمایان است. اگر اسم خراسان به میان بیاید، همه نام فردوسی می‌آورند.

عرب زاده با ذکر شاعران مطرح استان خاطر نشان کرد: بوشهر را با نام زنده یاد منوچهر آتشی، زنده یاد خلیل عمرانی، زنده یاد تیمور ترنج می‌شناسند.

وی افزود: ادبیات علاوه‌بر همه جنبه‌های هنری و فرهنگی‌اش، به معرفی بیشتر حوزه‌های جغرافیایی به رشد گردش‌گری هم کمک می‌کند.

عرب زاده با اشاره به زیست بوم استان بوشهر اشاره کرد و گفت: هرکس به بوشهر می‌آید، دوست دارد خلیج فارس و چهار محلش را ببیند، و هر کسی سیراف می‌رود دوست دارد بادگیر قلعه نصوری سیراف ببینند.

شاعر کتاب عاطفه آنجا بود خاطرنشان کرد: قطعاً خوانندهٔ کتاب «در کوچه‌های سیراف می گردم» بعد از خواندن این کتاب دوست دارد در ساحل این شهر قدم بزند، به کوچه پس کوچه‌هایش سرک بکشد، به سراغ قبرهای تاریخی‌اش برود، و از فراز شهر به دریا خیره شود که این‌ها هنر شعر است.

مسعود عرب زاده در پایان یادآور شد: شاعران بخش بزرگی از معرفی مناطق جغرافیایی و تاریخی و فرهنگی را به دوش کشیده‌اند و هنرشان را صرفاً به مسائل هنری محدود نکرده‌اند.

حسین دهقان زاده، خلیل خادمی، محمد واعظ و مسعود اختری از جمله شاعرانی بودند که در وصف سیراف اشعار خود را قرائت کردند.

در ادامه این مراسم، نازنین زهرا و یاسمن بحرینی به شاهنامه خوانی و مظفری، یزدانی و دوراهکی به اجرای موسیقی سنتی پرداختند.