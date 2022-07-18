شهادت یک تکاور پلیس گیلانی در زاهدان/ عامل شهادت دستگیر شد

سرهنگ مجید رسول زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شهادت استوار یکم مهدی کامور از نیروهای پلیس تکاور در زاهدان، اظهار کرد: وی اهل آستانه اشرفیه بود.

وی افزود: شهید کامور شب یکشنبه در حین اجرای مأموریت تأمین نظم و امنیت شهروندان زاهدان مظلومانه به شهادت رسید.

سرهنگ رسول زاده افزود: استوار یکم مهدی کامور دیشب هنگام مأموریت در ایست بازرسی ورودی شهر زاهدان حین انجام مأموریت قصد بازرسی از یک دستگاه خودرو را داشت که راننده در اقدامی ناجوانمردانه این مأمور را زیر گرفت و متأسفانه به دلیل شدت برخورد وی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی گفت: با اقدام به موقع دیگر مأموران انتظامی حاضر در محل بلافاصله خودروی مهاجم متوقف و راننده ۱۹ ساله آن دستگیر شد.