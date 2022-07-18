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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۲۰

معاون هماهنگ کننده سپاه استان ایلام:

۱۲ نفر از زندانیان مالی جرائم غیر عمد در ایلام آزاد شدند

۱۲ نفر از زندانیان مالی جرائم غیر عمد در ایلام آزاد شدند

ایلام-معاون هماهنگ کننده سپاه استان ایلام گفت: به مناسبت عید غدیرخم، ۱۲ نفر از زندانیان مالی جرائم غیر عمد در ایلام آزاد شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کرم رضالا نصراللهی اظهار کرد: به مناسبت دهه امامت و ولایت، چهارمین مرحله آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد باحضور رئیس کل دادگستری استان ایلام، دادستان مرکز ایلام، مدیرکل اداره زندان‌های استان، با مشارکت مالی ستاد دیه، مجموعه سازمان بسیج حقوقدانان سپاه امیرالمؤمنین (ع) در محل زندان مرکزی ایلام برگزار شده است.

وی در خصوص مشارکت سازمان بسیج حقوقدانان سپاه امیرالمؤمنین (ع) در امر معنوی و خداپسندانه آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد مالی گفت: سازمان بسیج حقوقدانان استان درسال ۱۴۰۱ مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در راستای آزادسازی زندانیان با اداره زندان‌ها مشارکت داشته است و در طی ۴ مرحله در سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۰ نفر زندانی آزاد شدند.

وی تصریح کرد: سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام در راستای نهضت کمک مؤمنانه با اعزام تیم‌های پزشکی به محل زندان مرکزی در چند مرحله و همچنین اهدای بسته‌های معیشتی طی چند مرحله به خانواده‌های زندانیان کمک داشته است.

کد مطلب 5541076

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