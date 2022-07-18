ضرورت توجه به اقشار مستضعف جامعه بر اساس اندیشه علی (ع)

حجت الاسلام حبیب الله شعبانی پیش در صحن شورای شهر همدان، با تاکید بر لزوم عمل به سیاست مکتب غدیر در جامعه، اظهار داشت: آنچه امروز مهم است، این است که برای اجرای ولایت در جریان زندگی تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه امیرالمومنین (ع) مقاماتی داشتند و در تمام عمر، فکر ایشان به معنای واقعی کلمه مردم بودند، خاطر نشان کرد: امام علی (ع) هیچ وقت بر سر منافع مردم معامله نکردند و برای رضایت خواص، عموم مردم را رها نکردند.

امام جمعه همدان با بیان اینکه توجه به مردم توصیه همیشگی حضرت بود، گفت: فرهنگ غدیر هیچگاه منافع شخصی را بر منافع عمومی ترجیح نمی‌دهد و این اصلی است که امروز باید به آن توجه کنیم.

وی افزود: عید غدیر فرصت مناسبی است برای میزان سنجش عملکرد خود که چقدر شبیه علی (ع) هستیم و در سیاست ورزی‌ها نزدیک به حضرت حرکت کرده‌ایم.

نماینده ولی فقیه در همدان افزود: مدیری که به اسم اسلام در جامعه اسلامی مسئولیت گرفته است، امروز باید بررسی کند که اندیشه‌های سیاسی او تا چه اندازه منطبق بر غدیر بوده است.

وی با اشاره به زیارت نامه حضرت امیر (ع)، یادآور شد: در این زیارت نامه، حضرت امیر (ع)، ترازو اعمال معرفی شده‌اند، بنابراین مسئولان در هر جایگاهی که حضور دارند باید عملکرد خود را با این ترازو مورد سنجش قرار دهند.

شعبانی با تاکید بر اینکه توجه به قشر مستضعف از موضوعاتی است که بسیار مورد تاکید امیرالمومنین (ع) بوده است، گفت: در برخورد با قشر کم برخوردار جامعه هیچگاه نباید قسم‌های حضرت امیر (ع) را فراموش کنیم.

وی تصریح کرد: اگر همان طور که با فردی که پارتی ندارد و حرفش به جایی نمی‌رسد با کسی که شاید کسی را می‌شناسد و از وضعیت مالی بهتری برخوردار است، با یک چشم صحبت کردیم و ارتباط برقرار کردیم، این یعنی در مسیر غدیر حرکت کرده‌ایم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان همدان با اشاره به اینکه در حل مشکلات مردم، نباید جایگاه و طبقه مالی طرف مقابل برای ما تفاوتی داشته باشد، یادآور شد: البته تحقق این مساله بسیار سخت است اما باید تلاش کنیم تا با حرکت در این مسیر، پیرو واقعی پیامبر و شیعه علی (ع) باشیم.

وی تصریح کرد: نتیجه نهایی این نوع رفتار با اقشار مختلف مردم، تحقق عدالت اجتماعی و بهره‌مندی همه جامعه به یک اندازه از امکانات شهری خواهد بود.

امام جمعه همدان در ادامه با تاکید بر لزوم اتحاد و انسجام بین اعضای شورا، یادآور شد: اعضا شورا همانند یک خانواده هستند و لذا برای خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم، نیازمند وحدت در این بین هستیم.

وی با اشاره به اینکه وجود اختلاف سلایق و تفکر در جامعه امری عادی است، گفت: آنچه در این بین مهم است، مدیریت این تکثرها می‌باشد که این تعدد سلایق منجر به ضرر عموم مردم و آسیب به مدیریت شهری نشود.

نماینده ولی فقیه در همدان با بیان اینکه گاهی از موارد لازم است تا در عرصه اختلافات کوتاه بیاییم، خاطر نشان کرد: امروز لازم است همه برای پیش بردن کار مردم و رفع مشکلات هم قسم شویم.

وی با تاکید بر اینکه امروز در ایام یک سالگی شورای فعلی، خوب است که شورا عملکرد خود را مورد بررسی قرار دهد، گفت: به همین روال سه سال آینده نیز خواهد گذشت و باید در پایان دوره چهار ساله کارنامه اقدامات انجام شده به مردم ارائه شود و بین خود و خدا ببینیم آیا کاری بوده که می‌توانستیم انجام دهیم و نداده‌ایم.

امام جمعه همدان ادامه داد: امروز لازم است که با مودت، رحمت و انسجام، تلاش کنیم پروژه‌ها و مشکلاتی که در سطح شهر وجود دارد برطرف شود.