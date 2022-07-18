شهرهای کامیاران و دهگلان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند

فریدون عبدالملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کرونا از اسفند ۱۳۹۸ تا به امروز در کردستان ۲ هزار و ۱۸ قربانی داشته است.

وی افزود: بعد از دهه اول تیرماه، تعداد موارد مبتلا به کرونا در استان روند افزایشی و نگران کننده‌ای داشته و رنگ بندی شهرها نیز به تبع آن امکان تغییر دارد، بنابراین لازم است در بحث پیشگیری و مقابله با کرونا تلاش بیشتری داشته باشیم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان خاطر نشان کرد: در شبانه روز گذشته ۲۲ مبتلای جدید به ویروس کرونا در کردستان شناسایی شده و آمار کنونی بستری‌های کرونا در مراکز درمانی استان ۲۵ نفر است.

عبدالملکی اظهار داشت: هم اکنون چهار بیمار مبتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

وی بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و جدیت شهروندان در این رابطه تأکید کرد و گفت: دریافت دُز یادآور واکسن کرونا، یکی از مؤثرترین اقدامات پیشگیرانه در این مقطع است که قطعاً نیاز به همکاری همه مردم دارد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه توصیه کرد افراد بالای ۱۸ سال که حداقل ۶ ماه از تزریق نوبت قبلی واکسن آنها گذشته است یک نوبت واکسن یادآوری را تزریق کنند.

عبدالملکی افزود: کسانی که هنوز نوبت اول و دوم را تزریق نکرده اند همچنان در اولویت قرار داشته و در خصوص گروه‌های سنی ۱۲ تا ۱۸ سال نیز، دریافت نوبت سوم در افرادی با بیماری‌های زمینه‌ای و نقایص سیستم ایمنی توصیه می‌شود.

وی اعلام کرد: هم اکنون شهرهای کامیاران و دهگلان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند و اگر شهروندان کردستانی به پروتکل‌های بهداشتی کم توجهی کنند شاهد قرار گرفتن سایر شهرهای استان در وضعیت بد کرونایی خواهیم بود.