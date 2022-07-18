عید سعید غدیر خم یک فرهنگ سعادت آفرین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود کارگر صبح دوشنبه در مراسم جشن باشکوه عید سعید غدیر خم ضمن تبریک عید بزرگ اظهار داشت: غدیر از اعیاد بزرگ اسلامی است.

وی افزود: عید سعید غدیر خم علاوه بر فرخندگی و سعید بودن و با سعادت بودن آن روز که خداوند برای آن قرار داده یک فرهنگ است و یک فرهنگ سعادت آفرین است.

امام جمعه آبدان ادامه داد: خوشبختی بشر را در این عالم و در روز غدیر خواهیم پیدا کرد.

وی تاکید کرد: اگر مراسم غدیر را مانند عاشورا برگزار کرده بودند، کربلا اتفاق نمی‌افتاد تا کربلا اتفاق افتاد این اندازه دسته عزاداری و روضه خوانی شروع شد.

امام جمعه آبدان با اشاره به ویژگی‌های حاملان پیام غدیر افزود: پیام غدیر مرزبندی شفاف با دشمنان اهل بیت (ع) دارد.