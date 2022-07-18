خرید گندم از مرز ۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتن عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: تا کنون بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که این میزان در مقایسه با سال گذشته از افزایش یک میلیون و ۳۵۰ هزار تنی حکایت دارد.

وی افزود: پیش‌بینی ما این است که با توجه به اینکه هنوز حدود سی چهل درصد از اراضی در غرب کشور و مناطق برداشت نشده، تولیدمان خیلی بیشتر از سال گذشته باشد و خریدمان هم از مرز ۶ تا ۶.۵ میلیون تن بگذرد که با توجه به شرایط خشکسالی و جنگ و مسایل مختلف جهان دستاورد بزرگی است.

مهاجر همچنین گفت در تولید جو هم موفقیت‌های زیادی کشاورزان به دست آوردند و نزدیک به یک میلیون تن پیش‌بینی می‌شود که تولید نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و بخشی از دغدغه‌های دامداران کاهش پیدا بکند.

به گفته مهاجر، در زمینه ذرت علوفه‌ای هم تولید به مرز ۱۵.۵ میلیون تن رسیده که این میزان بیش از نیاز و یکی از موفقیت‌های بزرگ کشور است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، حمایت دولت در تامین نهاده‌ها به ویژه کودهای پایه ازت، فسفر و پتاس و توجه کشاورزان به توصیه‌های مروجین و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی را دلیل اصلی افزایش تولید عنوان کرد.