پایان روز دوم جشنواره تئاتر طنز دیواندره با اجرای ۴ اثر

سلیم کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اجرای چهار اثر دیگر مجموع اجراهای عمومی پنجمین جشنواره تئاتر منطقهای دیواندره به ۶ اثر رسید و در روز پایانی جشنواره نیز دو اثر از سنندج و همدان اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: در دومین روز از جشنواره تئاتر طنز دیواندره کارهای «سلاخی» با کارگردانی آزاد مرادی، «دیبار» از خرم آباد با کارگردانی پویا حسنوند، «بساوایی» از ملایر با کارگردانی بهرام حاجی علی اکبری و «تیکی تاکا» با کارگردانی محمد سلیمی از دیواندره اجرا شد.
وی افزود: بعد از هر اجرا جلسات نقد و بررسی نیز با حضور کارگردان و بازیگران اثر برگزار میشود و سایر گروهها نیز در این نشستها حضور فعال دارند.
کریمی خاطرنشان کرد: در گوشه و کنار جشنواره نیز گفت و گوهای چند نفره و گروهی در خصوص تئاتر طنز و زوایای این هنر نمایشی برپاست.
وی گفت: اجراهای روز دوم جشنواره با استقبال بی نظیر مردم دیواندره همراه بود و در اکثر اجراها سالن محل اجرای نمایشها مملو از جمعیت بود و در اجرای آخر نیز ۱۰۰ نفر بیش از ظرفیت سالن سرپا و نشسته بر روی زمین نمایشها را تماشا کردند.
کریمی بیان کرد: در روز اول جشنواره نیز نمایشهای «قصه مردی که لب نداشت» با کارگردانی زانیار اصلانی از سنندج و «مرغ باغ هپروت» با کارگردانی مهرداد کاووسی از همدان بر روی صحنه رفتند.
وی اعلام کرد: مراسم اختتامیه این جشنواره نیز دوشنبه شب با حضور مردم و مسئولان در مجتمع گردشگری سپهر تابناک غرب دیواندره برگزار خواهد شد و در این مراسم از هنرمندان پیشکسوت تقدیر به عمل خواهد آمد و نفرات و گروههای برتر جشنواره معرفی خواهند شد.
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