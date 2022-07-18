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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۰۲

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۱۳۱

شادپیمایی بزرگ غدیر در بوانات برگزار شد

شادپیمایی بزرگ غدیر در بوانات برگزار شد

بوانات- هفتمین همایش بزرگ پیاده ‌روی بمناسبت عید سعید غدیر از مقابل مصلای نمازجمعه تا قدمگاه محمدحنفیه به طول ۷ کیلومتر در بوانات انجام شد.

امام جمعه شهرستان بوانات در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: این مراسم که بمناسبت عید سعید غدیر هر ساله برگزار می‌شود با استقبال پرشور مردم شهرستان بوانات و شهرستان‌های همجوار از جمله خرم بید و شهرهای هرات و مروست از استان یزد برگزار می‌شود.

حجت الاسلام علی مدد زارع افزود: این آئین با برنامه‌های متنوعی از جمله سخنرانی، مداحی، پخش شیرینی و نذری‌های مختلف، پرده خوانی انجام ورزش‌های مفرح رزمی و پروازی همراه است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه‌های این روز در بوانات مراسم پرده خوانی و سرود سلام فرمانده اجرا شد.

کد مطلب 5541120

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