شادپیمایی بزرگ غدیر در بوانات برگزار شد

امام جمعه شهرستان بوانات در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: این مراسم که بمناسبت عید سعید غدیر هر ساله برگزار میشود با استقبال پرشور مردم شهرستان بوانات و شهرستانهای همجوار از جمله خرم بید و شهرهای هرات و مروست از استان یزد برگزار میشود.
حجت الاسلام علی مدد زارع افزود: این آئین با برنامههای متنوعی از جمله سخنرانی، مداحی، پخش شیرینی و نذریهای مختلف، پرده خوانی انجام ورزشهای مفرح رزمی و پروازی همراه است.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامههای این روز در بوانات مراسم پرده خوانی و سرود سلام فرمانده اجرا شد.
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