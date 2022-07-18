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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۲۸

معاون استاندار خوزستان:

ارتقای وضعیت آموزشی در خوزستان آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد

ارتقای وضعیت آموزشی در خوزستان آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد

اهواز- معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان گفت: بهبود وضعیت فضای آموزشی و همچنین آموزش در این استان زمینه ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا سیفی پیش ظهر امروز دوشنبه در آئین افتتاح پروژه آموزشی خیرساز ۱۵ کلاسه در اهواز بیان کرد: کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه منوط به توسعه کمی و کیفی فضاهای آموزشی و به تبع آن بهبود کیفی وضعیت آموزش در استان خوزستان است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه همه جانبه به وضعیت فضاهای آموزشی در خوزستان بیان کرد: خیران مدرسه ساز در این استان نقش آفرینی بزرگی داشته‌اند؛ البته مجموعه دولت مردمی در کنار این افراد خواهد ایستاد و با تکیه بر اعتبارات اختصاصی تمام تلاش خود را برای تکمیل پروژه‌های ناتمام آموزش و پرورش به کار خواهد بست.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان یادآور شد: رشد و توسعه جامعه بدون توجه به رکن توسعه یعنی آموزش و پرورش تحولی امکان پذیر نخواهد بود و بر این اساس است که دولت مردمی تمام توجه خود را به مجموعه تعلیم و تربیت کشور متوجه ساخته است.

کد مطلب 5541142

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