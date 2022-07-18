به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا سیفی پیش ظهر امروز دوشنبه در آئین افتتاح پروژه آموزشی خیرساز ۱۵ کلاسه در اهواز بیان کرد: کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه منوط به توسعه کمی و کیفی فضاهای آموزشی و به تبع آن بهبود کیفی وضعیت آموزش در استان خوزستان است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه همه جانبه به وضعیت فضاهای آموزشی در خوزستان بیان کرد: خیران مدرسه ساز در این استان نقش آفرینی بزرگی داشته‌اند؛ البته مجموعه دولت مردمی در کنار این افراد خواهد ایستاد و با تکیه بر اعتبارات اختصاصی تمام تلاش خود را برای تکمیل پروژه‌های ناتمام آموزش و پرورش به کار خواهد بست.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان یادآور شد: رشد و توسعه جامعه بدون توجه به رکن توسعه یعنی آموزش و پرورش تحولی امکان پذیر نخواهد بود و بر این اساس است که دولت مردمی تمام توجه خود را به مجموعه تعلیم و تربیت کشور متوجه ساخته است.