پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از فردا تا پایان هفته جهت جریانات غالباً جنوبی خواهد بود و طی این مدت غبار محلی، شرجی هوا، در برخی نقاط مه صبحگاهی و گاهی وزش باد از پدیده‌های غالب در سطح استان است.

وی اضافه کرد: همچنین روزهای سه شنبه و چهارشنبه در برخی ساعات سرعت وزش بادهای جنوبی بر روی خلیج فارس افزوده می‌شود و دریا تا حدودی متلاطم خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: امروز و فردا نیز در برخی مناطق جنوبی و ارتفاعات شرقی استان افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی دور از انتظار نیست.

وی افزود: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، مه رقیق، در نیمه جنوبی طی ساعاتی افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداری جوی و فردا وزش باد گاهی گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی خاطرنشان کرد: جهت وزش باد متغیر با سرعت هشت تا ۳۰ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت از فردا جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۶ گاهی ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی تاکید کرد: طی این مدت ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و فردا طی ساعاتی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.