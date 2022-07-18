۴ نمایشگاه با موضوع عفاف و حجاب در تنگستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان صبح دوشنبه در آئین افتتاحیه نمایشگاه عفاف و حجاب اهرم اظهار داشت: کسانی که توفیق داشته و در فریضه الهی عفاف و حجاب، اقدامی در راستای ترویج آن فریضه مهم داشته باشند، به طور قطع برای ایشان عبادت محسوب می‌شود.

احمد لطفی با اشاره به اینکه همزمان با هفته عفاف و حجاب، چهار نمایشگاه در سطح شهرستان دایر شده، اضافه کرد: امروز این نمایشگاه‌ها مسئله عفاف و حجاب را از زبان تبلیغ، ترویج، پیشگیری و فرهنگ بیان کرده و به صورت مردمی با محوریت خانم‌ها برپا شده اند.

وی تصریح کرد: حجاب و عفاف یک ظرفیت برای مردم محسوب می‌شود و زمینه‌ای فراهم شود تا بتوانیم در امور فرهنگی و معنوی اقدامات بیشتری داشته باشیم و از جامعه‌ای آرام همراه با سلامت روانی، بیش از پیش پشتیبانی کنیم.

لطفی ضمن اشاره به اینکه برپایی این نمایشگاه کار خوب و ارزشمندی‌ست، ابراز امیدواری کرد که مردم از محصولات ارائه شده در آن و همچنین بازدید معنوی نمایشگاه، استفاده ببرند.

وی با تقدیر از سپاه، شورای شهر و شهرداری اهرم، بهزیستی و اورژانس اجتماعی، امور بانوان فرمانداری، پایگاه بسیج خواهران و حوزه علمیه خواهران در اهرم به جهت پشتیبانی از این نمایشگاه، بر حضور دانشگاه‌ها، دستگاه‌ها و مراکز فرهنگی در این نوع برنامه‌ها تاکید کرد.

سه نمایشگاه عفاف و حجاب با طرح اسوه بسیج در شهر دلوار و روستاهای پهلوان‌کشی و بولخیر و یک نمایشگاه عفاف و حجاب با دوخت و تعمیر رایگان چادر، عرضه پوشاک ایرانی، ارائه آثار هنرمندان، پاسخگویی به احکام شرعی و شبهات دینی و … در سالن مدرسه حضرت سمیه اهرم در حال برگزاری‌ست و تا پایان هفته عفاف و حجاب ادامه دارند.