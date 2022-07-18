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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۱۹

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان خبر داد؛

انجام هدایت تحصیلی برای بیش از ۷۴ هزار دانش‌آموز خوزستانی

انجام هدایت تحصیلی برای بیش از ۷۴ هزار دانش‌آموز خوزستانی

اهواز- مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: در سال جاری هدایت تحصیلی ۷۴ هزار و ۴۲۱ دانش‌آموز پایه نهم برای ورود به پایه دهم در رشته‌های دوازده‌گانه صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد پیش از ظهر امروز دوشنبه در خصوص فرآیند هدایت تحصیلی دانش آموزان استان خوزستان اظهار کرد: هدایت تحصیلی در دوره متوسطه در واقع هدایت دانش آموزان به مناسب‌ترین شاخه یا رشته تحصیلی بر اساس استعداد و علاقه آنها و به تناسب امکانات و نیازهای کشور است.

وی افزود: فرآیند هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم متوسطه با هدف راهنمایی و مشاوره دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی با توجه به علاقه‌مندی‌ها و توانایی‌های دانش‌آموز توسط مشاوران مربوطه انجام می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: هدایت تحصیلی پایه نهم براساس تکمیل فرم‌های موجود از طریق سامانه همگام است.

وی با اشاره به اهمیت توجه به بازار کار رشته‌ها در فرآیند هدایت تحصیلی، تصریح کرد: در فرآیند هدایت تحصیلی، باید به توانایی‌های شخصی، ویژگی رشته‌های تحصیلی موجود و بازار کار رشته‌ها توجه شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: هر اندازه دانش آموزان و والدین از عوامل تأثیرگذار در هدایت تحصیلی اطلاعات بیشتری داشته باشند، انتخاب رشته بهتری برای پایه دهم صورت می‌گیرد.

حمیدی نژاد با اشاره به اهداف هدایت تحصیلی گفت: اهداف فرآیند هدایت تحصیلی شامل شناسایی استعداد، توانایی، علاقه و ویژگی‌های شخصیتی دانش آموزان، کمک به انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی و مسیر آینده شغلی و حرفه‌ای و کمک به هدایت متوازن دانش آموزان بر اساس سیاست‌های توسعه‌ای کشور است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به تعداد دانش آموزان هدایت شده امسال گفت: هدایت تحصیلی ۷۴ هزار و ۴۲۱ دانش‌آموز پایه نهم برای ورود به پایه دهم در رشته‌های دوازده‌گانه صورت گرفته است.

وی با اشاره به برخی عوامل تأثیرگذار در هدایت تحصیلی، عنوان کرد: سوابق تحصیلی که شامل کسب حد نصاب نمرات در نمرات پایانی خردادماه، شناسایی علاقه و استعداد دانش‌آموز، بررسی‌های مشاوره‌ای و نتایج آزمون‌های مشاوره‌ای که شامل آزمون‌های توانایی و رغبت است از عوامل تأثیرگذار در هدایت تحصیلی به شمار می‌رود.

کد مطلب 5541156

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