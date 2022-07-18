به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد پیش از ظهر امروز دوشنبه در خصوص فرآیند هدایت تحصیلی دانش آموزان استان خوزستان اظهار کرد: هدایت تحصیلی در دوره متوسطه در واقع هدایت دانش آموزان به مناسب‌ترین شاخه یا رشته تحصیلی بر اساس استعداد و علاقه آنها و به تناسب امکانات و نیازهای کشور است.

وی افزود: فرآیند هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم متوسطه با هدف راهنمایی و مشاوره دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی با توجه به علاقه‌مندی‌ها و توانایی‌های دانش‌آموز توسط مشاوران مربوطه انجام می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: هدایت تحصیلی پایه نهم براساس تکمیل فرم‌های موجود از طریق سامانه همگام است.

وی با اشاره به اهمیت توجه به بازار کار رشته‌ها در فرآیند هدایت تحصیلی، تصریح کرد: در فرآیند هدایت تحصیلی، باید به توانایی‌های شخصی، ویژگی رشته‌های تحصیلی موجود و بازار کار رشته‌ها توجه شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: هر اندازه دانش آموزان و والدین از عوامل تأثیرگذار در هدایت تحصیلی اطلاعات بیشتری داشته باشند، انتخاب رشته بهتری برای پایه دهم صورت می‌گیرد.

حمیدی نژاد با اشاره به اهداف هدایت تحصیلی گفت: اهداف فرآیند هدایت تحصیلی شامل شناسایی استعداد، توانایی، علاقه و ویژگی‌های شخصیتی دانش آموزان، کمک به انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی و مسیر آینده شغلی و حرفه‌ای و کمک به هدایت متوازن دانش آموزان بر اساس سیاست‌های توسعه‌ای کشور است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به تعداد دانش آموزان هدایت شده امسال گفت: هدایت تحصیلی ۷۴ هزار و ۴۲۱ دانش‌آموز پایه نهم برای ورود به پایه دهم در رشته‌های دوازده‌گانه صورت گرفته است.

وی با اشاره به برخی عوامل تأثیرگذار در هدایت تحصیلی، عنوان کرد: سوابق تحصیلی که شامل کسب حد نصاب نمرات در نمرات پایانی خردادماه، شناسایی علاقه و استعداد دانش‌آموز، بررسی‌های مشاوره‌ای و نتایج آزمون‌های مشاوره‌ای که شامل آزمون‌های توانایی و رغبت است از عوامل تأثیرگذار در هدایت تحصیلی به شمار می‌رود.