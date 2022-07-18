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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۲۸

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۱۳۹

کنگره ملی شعر «غدیر» در جهرم برگزار شد

کنگره ملی شعر «غدیر» در جهرم برگزار شد

جهرم-کنگره ملی شعر ‌«غدیر» همزمان با عید سعید غدیر خم در شهرستان جهرم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با عید الله اکبر، نخستین کنگره ملی شعر «غدیر» با عنوان «در سایه نور» با حضور شاعران آیین در شهرستان جهرم برگزار شد.

در این برنامه، «عبدالرضا قیصری»، «ساجده تقی زاده» و «ایوب پرندآور» از شاعران آیینی و خوش ذوق استان فارس در این کنگره شعر به شعر خوانی با موضوع غدیر و امام علی (ع) پرداختند.

این کنگره شعر یکشنبه ۲۶ تیرماه از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه در آستان مقدس امامزاده «حسین (ع)» شهرستان جهرم برگزار شد.

کنگره ملی شعر «غدیر» به همت شاعران آیینی شهرستان جهرم برگزار شده است.

کد مطلب 5541167

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