جشن عید غدیر در «تیپ نیروی مخصوص ۳۳ المهدی (عج)» جهرم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه مراسم جشن عید بزرگ غدیر خم، در «تیپ نیروی مخصوص ۳۳ المهدی (عج)» شهرستان جهرم و با حضور کارکنان پایور و وظیفه در حسینیه «عاشقان ثارالله (ع)» این یگان برگزار شد.

این مراسم با تلاوت چند از آیات قرآن کریم آغاز و سپس حجت الاسلام «نصراله میمنه» از اساتید حوزه و دانشگاه شهرستان جهرم به بیان فلسفه غدیر و اهمیت امامت و ولایت پرداخت.

اجرای سرود توسط بچه‌های مسجد در کانون فرهنگی هنری «دوستان آسمانی»، شعرخوانی توسط فرزند یکی از پاسداران، مولودی خوانی، اجرای ضرب باستانی توسط مرشد، تجلیل از پیشکسوتان، قرعه کشی مسابقه غدیر و اهدای جایزه از برنامه‌های این مراسم بود.

همچنین قرعه کشی کمک هزینه سفر به کربلا به یک پاسدار و یک سرباز وظیفه نیز دیگر برنامه‌های این آئین را به خود اختصاص داد.

در پایان این مراسم توسط جانشین فرمانده «تیپ نیروی مخصوص ۳۳ المهدی (عج)» به پاسداران و سربازان این یگان که نام «علی» داشتند، هدایایی اعطا شد.