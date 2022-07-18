عید غدیر یک فرهنگ فراملی و فرامذهبی است

حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در تاریخ اسلام دو رویداد بسیار مهم وجود دارد، اظهار کرد: بعثت و غدیر دو رویداد مهم در اسلام هستند و به نوعی غدیر امتداد بعثت حضرت رسول اکرم (ص) است.

وی با بیان اینکه عید غدیر فقط در ظاهر یک رویداد تاریخی است، گفت: غدیر یک فرهنگ فرامذهبی، فراملی و فرادینی و همچنین یک فرهنگ بشری است.

امام جمعه شهر محمودآباد بیان کرد: عید غدیر در اصل عید ولایت و رهبری است و ولایت امیرالمومنین (ع) نیز در امتداد رسالت نبوی و تکمیل کننده آن در جهت هدایت و سعادت بشریت است.

وی پیام اصلی غدیر را در حقیقت ولایت و اهمیت رهبری در جامعه اسلامی دانسته و عنوان کرد: فرهنگ غدیر به ما می‌آموزد که مدیر جامعه باید اهل تخصص و مدیریت و دین شناس باشد و تمام جوانب جامعه را خوب در نظر بگیرد و کسانی لیاقت مدیریت جامعه انسانی را دارد که مانند و شایسته باشد.

حجت‌الاسلام موسوی اضافه کرد: در فرهنگ غدیر انسانی می‌تواند جامعه اسلامی را مدیریت کرده و رهبری آن را بر عهده بگیرد که منصوب از سوی خدا و متصل به اخلاق الهی و معنوی بوده و بتواند جامعه را به سعادت برساند.

امام جمعه محمودآباد ادامه داد: غدیر یک امانت الهی در دستان ما است و باید به خوبی از آن محافظت، تبیین و ترویج کرده و از این فرهنگ حمایت کنیم.

وی در پایان با بیان اینکه رعایت امانتداری غدیر در این است که اجازه تحریف آن را ندهیم، خاطرنشان کرد: هرکسی حتی با نصب یک پرچم سبز بر سردر ورودی منزل خود نیز می‌تواند این روز را گرامی داشته و سهم خود را در حد توان خود ایفا کند.

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