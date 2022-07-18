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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۲۰

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۱۳۶

طبخ و توزیع ٣۰ هزار پرس غذای گرم به مناسبت عید غدیر در پیشوا

طبخ و توزیع ٣۰ هزار پرس غذای گرم به مناسبت عید غدیر در پیشوا

پیشوا- جانشین فرمانده سپاه پیشوا از طبخ ٣۰ هزار پرس غذای گرم و توزیع میان نیازمندان به مناسبت عید غدیر خم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد خیراندیش ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک دهه امامت و ولایت اظهار داشت: عید غدیر بهانه‌ای است که شادیمان را در کنار نیازمندان جشن بگیریم و به پشتوانه مردم و خیرین به کمک نیازمندان بشتابیم.

خیراندیش در ادامه از طبخ و توزیع غذای گرم بین نیازمندان پیشوا خبر داد و افزود: گروه‌های جهادی بسیج سپاه شهرستان پیشوا و با همکاری خیرین عزیز برای شب و روز عید سعید غدیر خم اقدام به طبخ ٣۰ هزار پرس غذای گرم کردند و در سطح شهرستان پیشوا توزیع می‌شود امیدواریم مورد مقبول محضر آقا امیرالمومنین علیه السلام قرار بگیرد.

جانشین سپاه پیشوا گفت: در روز عید غدیر اطعام یک سنت حسنه است ان شالله با این ٣۰ هزار پرس غذای گرم بتوانیم قدمی در راه خیرین و کسانی که خواستار انجام کار خیر در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری هستند انجام بدهیم.

وی با بیان اینکه در واقعه غدیر و سیره حضرت علی (ع) که تاکید بر رسیدگی به فقرا بود و کمک رسانی به نیازمندان در شرایط معیشتی امروز در روز عید سعید غدیر خم ثوابی دوچندان دارد. عنوان داشت: یکی از سنت‌های حسنه در عید سعید غدیر، اطعام به صورت گسترده است که تلاش می‌کنیم بتوانیم این سنت را همه سال تقویت کنیم.

کد مطلب 5541186

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