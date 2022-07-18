شهداب یزد در لیگ برتر والیبال ساحلی ایران نایب قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره از مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران جام «سردار دل‌ها» که از روز یکشنبه ۱۹ دی‌ماه سال ۱۴۰۰ در بندرعباس آغاز شده بود، در تیرماه ۱۴۰۱ هفته پایانی مرحله های مقدماتی، نیمه نهایی، نهایی و رده‌بندی به میزبانی شهر میراث جهانی یزد و باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب به پایان رسید.

در دیدار نهایی این دوره از مسابقات که با حضور مهران فاطمی استاندار، محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال و وحید مرادی مشاور عالی این فدراسیون و سایر مدیران ارشد استان و مجموعه شرکت و باشگاه فرهنگی-ورزشی شهداب یزد برگزار شد، تیم هورسان رامسر (میرزاعلی – آقاجانی) به مصاف شهداب یزد (سالمی – وکیلی) رفت و در دیدار نزدیک و جذاب دو بر یک به پیروزی رسید و به مقام قهرمانی دست یافت.

تیم شهداب یزد که در ست نخست مسابقه ۲۱ بر ۱۶ به پیروزی رسیده بود، در ست‌های دوم و سوم با امتیازهای ۲۱ بر ۱۷ و ۱۵ بر ۱۳ نتیجه را به حریف واگذار کرد تا به مقام نایب قهرمانی لیگ برتر ساحلی دست یابد.

در دیدار رده‌بندی نیز تیم‌های موج سواران ساحل نوشهر (عباس پورعسگری – سینا شوکتی) و سنگ آهن بافق (مهدی محفوظی – مجتبی آرو) با هم مسابقه دادند و نماینده نوشهر دو بر یک حریف را شکست داد و به مقام سومی دست یافت.

نماینده بافق در ست دوم این مسابقه ۲۲ بر ۲۰ به پیروزی رسید اما تلاش این تیم در ست‌های اول و دوم منجر به پیروزی نشد و با امتیازهای ۲۱ بر ۱۰ و ۱۵ بر ۹ مغلوب حریف شد تا به عنوان چهارمی لیگ برتر ساحلی اکتفا کند.

فدراسیون والیبال برای دومین دوره لیگ برتر والیبال ساحلی، جایزه ۱۵۰ میلیون تومانی در نظر گرفته است که تیم اول مسابقات مبلغ ۶۰ میلیون، تیم دوم مبلغ ۴۰ میلیون، تیم سوم مبلغ ۳۰ و تیم چهارم مبلغ ۲۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

باشگاه شهداب یزد که عملکرد خوبی در میزبانی هفته دهم مرحله مقدماتی لیگ برتر ساحلی و مرحله نهایی این رقابت‌ها داشت، سال ۱۴۰۰ در لیگ برتر والیبال مردان موفق به کسب مقام قهرمانی شد و در قهرمانی باشگاه‌های آسیا نیز در رتبه سوم قرار گرفت.

تیم والیبال ساحلی این باشگاه نیز در نخستین دوره لیگ برتر ساحلی در جایگاه چهارم قرار گرفت و امسال با کسب مقام نایب قهرمانی عملکرد درخشان و رو به رشدی از خود نشان داد.

رده‌بندی نهایی دومین دوره لیگ برتر ساحلی به قرار زیر است:

۱. هورسان رامسر (قهرمان)

۲. #شهداب_یزد (نایب قهرمان)

۳. موج سواران ساحل نوشهر (مقام سوم)

۴. سنگ آهن بافق (مقام چهارم)

۵. پیکان بندر دیر و بسآمد گستر تهران (پنجم مشترک)

۷. فولاد جوان هرمزگان و فولاد هرمزگان (هفتم مشترک)

۹. ایران جوان (رتبه نهم)