۹۵ درصد مصوبات ستاد تسهیل استان تهران در سال جاری اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری ظهر دوشنبه در دوازدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با اشاره به اجرایی شدن بیش از ۹۵ درصد مصوبات ستاد تسهیل استان در سال جاری با تاکید بر پیگیری اجرای مصوبات ستاد اظهار داشت: رصد و پایش مصوبات ستاد با حساسیت بیشتر دنبال می‌شود و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل موظفند نسبت به اجرایی کردن آنها اقدام کنند.

وی در ادامه اجرای به موقع مصوبات را عامل مهمی در رفع مشکلات واحدهای تولیدی دانست و افزود: کمیته نظارت بر مصوبات در جلسات ستاد تسهیل در خصوص اجرای مصوبات و دلایل عدم اجرایی شدن آنها گزارشات لازم را ارائه کنند.

معاون اقتصادی استاندار تهران بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را مرتبط با دستگاه‌های خدمات رسان از جمله تأمین اجتماعی، مالیاتی، شهرداری‌ها و غیره دانست و گفت: نباید تولیدکنندگان را اسیر بوروکراسی دست و پاگیر اداری نمود به گونه‌ای که در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین فرصت سوزی کرد.

عسگری خاطرنشان کرد: در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به مسائل و مشکلات غیربانکی ۱۴ واحد تولیدی و همچنین مشکلات بانکی ۷ واحد پرداخته شد و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.