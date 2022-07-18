جشن و اجتماع بزرگ غدیر در بخش سیدان مرودشت برگزار شد

حجت الاسلام مسعود فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، عید الله اکبر «غدیر»، را سعادت بشریت دانست که با امامت و ولایت الهی تحقق پیدا میکند.
وی افزود: عید غدیر منشأ تحول عظیمی در بینش و جهان بینی اسلامی برای تمام مسلمین است.
امام جمعه بخش سیدان بیان داشت: یکی از مهمترین نعمتهای الهی در حق بندگان، نعمت ولایت است که در قرآن کریم به آن اشاره خاصی شده است.
وی لازمه اجرای امامت را آمادگی امت دانست و تاکید کرد: به همین جهت وظیفه همه ما به عنوان شیعیان آقا امیرالمومنین بسیار سنگینتر است.
حجت الاسلام فرهادی اظهار کرد: در راستای عمل کردن به این وظیفه، باید به گونهای عمل کنیم تا انشاالله فرهنگ غدیر تبدیل به سبک زندگی همه ما بشود، آن وقت میتوانیم بگوییم برای غدیر کاری کرده ایم.
خطیب جمعه بخش سیدان خاطرنشان ساخت: بحمدالله مردم سیدان (شهر سادات) که عمدتاً از سادات بزرگوار هستند، شرافت انتصاب به اهل بیت را دارند و در کنار این شرافت، همواره در تکریم و اقامه شعائر مذهبی و انجام فرایض دینی همت والایی از خود نشان داده اند.
وی تصریح کرد: بحمدلله مردمسیدان همزمان با عید سعید غدیر با تبدیل هر محله و خانهای به یک پایگاه فرهنگی برای بزرگداشت غدیر تلاشی مضاعف دارند.
به گفته حجت الاسلام فرهادی اطعام های فردی و خانوادگی و اجتماعی در روز عید غدیر در سیدان مرودشت رنگ و بوی خاصی دارد.
او عنوان کرد: هر ساله در این روز در شهر سادات قریب به ۱۰ هزار پرس توسط هیئات مذهبی و گروههای جهادی و بسیج و مساجد طبخ و توزیع میشود. ادامه رزمایش مواسات و دستگیریهایی که توسط خیرین، از نیازمندان میشود در این روز به اوج خود میرسد.
امام جمعه سیدان همچنین از برپایی ایستگاههای صلواتی و مراسم جشن در مساجد و تکیهها و خیابانها این شهر همزمان با عید غدیر خبر داد و گفت: امروز با انجام دید و بازدیدها و صله ارحام هایی که توسط سادات انجام میشود حال و هوای خاصی را به سیدان داده است.
فرهادی اذعان کرد: شادی و نشاط و تکریم فرهنگ غدیر را به تمام معنا میتوان در وجود مردم این شهر به ویژه جوانان و نوجوانان، که خودشان دست اندر کاران این مراسم هستند مشاهده کرد.
وی با ابراز خرسندی ادامه داد: هر ساله شاهد حضور مسافران و گردشگران در روز عید غدیر به شهر سادات، به جهت حضور در همین مراسم هستیم.
امام جمعه سیدان ابراز کرد: ان شاالله بتوانیم به گونهای عمل کنیم که غدیر را به عنوان سبک زندگی اسلامی و ولایی در جامعه خود جا بیندازیم.
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