۳۰۰ هنرمند مینابی واقعه غدیر خُم را بازسازی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری ظهر دوشنبه در حاشیه آیین اجرای واقعه غدیر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نمایش بازسازی واقعه غدیر با هنروری ۳۰۰ هنرمند شهرستان میناب اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه این نمایش در روزهای جمعه و یکشنبه در روستای حَکمی و شهر میناب اجرا شد افزود: نمایش بازسازی واقعه غدیر خم امروز عصر در روستای باغگلان اجرا می‌شود و همچنین برگزاری جشن‌های عید غدیر در سایر مناطق در دستور کار است.

بازسازی واقعه غدیر در ۱۵ نقطه از استان هرمزگان اجرا می‌شود. بازسازی واقعه غدیر طی پنج سال گذشته به طور مرتب در شهرستان میناب برگزار شده است.