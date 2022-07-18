نظارت های شورای نگهبان باید دقیق و مورد اطمینان مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در دیدار با مسئول دفتر شورای نگهبان در استان یزد و اعضای این شورا به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان، با تاکید بر اهمیت نقش شورای نگهبان در کشور اظهار کرد: مراقبت از مسائل و احکام اسلام، قوانین و مسائلی که نیاز به دقت بیشتری دارد، همواره بر عهده شورای نگهبان بوده که این خود بیانگر اهمیت نقش شورای نگهبان در کشور است.

وی افزود: نظارت مدنی و نظارت اسلامی، دو گونه نظارت موجود در شورای نگهبان است و با توجه به اسلامی بودن جمهوری اسلامی ایران، نظارت اسلامی و دینی باید با دقت بیشتری در کشور صورت بگیرد و از ایجاد فتنه توسط دشمنان اسلام، جلوگیری شود.

امام جمعه یزد حفاظت شورای نگهبان از اسلام را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: دشمنان اسلام و ایران در راستای تغییر حکومت، تلاش های بسیاری را انجام داده و خواهند داد و اهمیت نقش شورای نگهبان و حفاظت از اعضای شورای نگهبان، برای جلوگیری از فتنه دشمنان به خوبی دیده می شود.

ناصری با تاکید بر اهمیت نظارت دقیق در تمام ابعاد موجود در کشور، عنوان کرد: نظارت همواره باید دقیق باشد و به گونه ای باشد که مردم بتوانند به این سبک نظارت اطمینان کنند.

وی افزود: نظر کردن به دو نوع تقسیم می شود، مهمترین نوع به معنای اجتهاد و دقت کردن در عمق و ریشه مطلب است و باید این سبک نظارت همواره در تمامی مسائل دیده شود.

امام جمعه یزد با اشاره به اهمیت شناخت نوابغ و نخبه ها در کشور، اظهار کرد: در زمینه شناخت نخبه های کشور و نوابغ و استعداد های مطرح در علوم و فنون مختلف، باید یک قدرت شناسایی تشکیل شود تا استعدادها و نوابغ کشور را در دوران ابتدایی و کودکی شناسایی کرده و برای پرورش و استفاده از این افراد در راستای نیاز کشور و همسو با استعداد آن ها استفاده شود.

ناصری تصریح کرد: شورای نگهبان در راستای تحقق این مهم می تواند بسیار موثر عمل کند و با کمک آموزش و پرورش در زمینه شناخت استعدادهای مطرح در کشور، نسبت به حل مشکلات موجود در جامعه گام مهمی را بردارند.

وی افزود: مدیر و مدبر به شخصی گفته می شود که بتواند در صورت رویارویی با یک مشکل، به سرعت و با دقت بهترین راه حل را پیدا کند و اگر افراد مستعد و نخبه در هر رشته ای در سنین کودکی کشف و استعدادشان پرورش یابد، در آینده ما شاهد روی کار آمدن مدیران و مسئولانی خواهیم بود که در جای درست خود قرار دارند و به سرعت می توانند نسبت به حل مشکلات موجود در زمینه کاری خود بهترین تصمیم و اقدام را داشته باشند.