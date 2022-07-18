اختصاص ۳ هزار میلیارد ریال به طرحهای احیاء دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان در این زمینه اظهار کرد: پس از سفر هیئت دولت به استان در اردیبهشت ماه امسال و تاکید رئیس جمهور بر احیا دریاچه ارومیه این مبلغ به صورت نقدی به وزارت نیرو و کشاورزی به عنوان متولیان احیا دریاچه ارومیه پرداخت شد.

وی با بیان اینکه پس از این سفر و تخصیص اعتبارات طرح‌های احیا دریاچه ارومیه شتاب بیشتری گرفته است تصریح کرد: عملیات طرح انتقال آب بزودی به پایان می‌رسد و آب به پیکره دریاچه می‌رسد.

معتمدیان از اتمام تصفیه خانه‌های تبریز و ارومیه هم خبر داد و افزود: این رو طرح مهم که تا چند ماه آینده به بهره برداری خواهند رسید سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون متر مکعب پساب آب را به دریاچه می‌رسانند.

استاندار آذربایجان غربی از اتمام عملیات لایروبی ۹ رودخانه اصلی حوضه آبریز دریاچه ارومیه و نصب سردهانه و تجهیزات فنی برای تنظیم حق آبی رودخانه هم خبر داد و خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح‌ها یک گام به احیا دریاچه نزدیک تر خواهیم شد.

معتمدیان پیگیری طرح‌های اجرای شیوه‌های نوین آبیاری و تغیر الگوی کشت را از مهمترین طرح‌های احیا در بخش کشاورزی با هدف جلوگیری از هدر رفت آب عنوان و اضافه کرد: این طرح‌ها در کنار آموزش چهره به چهره کشاورزان به صورت مستمر اجرا خواهد شد.

وی وضعیت فعلی دریاچه ارومیه را نامناسب بیان کرد و گفت: دولت تمام توان خود را برای احیا دریاچه به کار خواهد گرفت و برای رسیدن به این موفقیت نیازمند مشارکت مردم هستیم تا در کنار هم نگین فیروزه‌ای ایران را به روزهای خوبش برگردانیم.

در صورت اجرای کامل طرح‌های انتقال آب و بخش کشاورزی سالانه بیش از یک میلیارد میلیون مترمکعب آب وارد دریاچه ارومیه خواهد شد.