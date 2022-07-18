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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۱۳

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان:

دو قطبی سازی ضربه زدن به وحدت و انسجام امت اسلامی است

دو قطبی سازی ضربه زدن به وحدت و انسجام امت اسلامی است

زاهدان- نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌ و بلوچستان گفت: دو قطبی سازی ضربه زدن به وحدت و انسجام امت اسلامی و آب به آسیاب دشمن ریختن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در همایش طلایه داران تبلیغ، ضمن گرامیداشت نام و یاد شهدا و شهید مدافع سلامت حجت‌الاسلام ابراهیم سابقی‌نژاد، اظهار داشت: غدیر یک تدبیر رحمانی برای هدایت مردم است.

جمعه زاهدان، ادامه داد: راه روشن ولایت و غدیر ماندگار شده است، اما تلاش‌های فراوانی در این جهت صورت گرفته و همچنان باید صورت گیرد.

وی به بیان ۱۴ نکته در باب الزامات و ملاحظات تبلیغ پرداخت و بیان کرد: باید برای بیان معارف غدیر، فضائل، معارف ناب و محاسن کلام اهل بیت (ع) تلاش کرد و فرمایشات اهل بیت (ع) را با زبان روز و متناسب با مخاطب بیان کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان نکته دوم را تقویت مبانی اعتقادی و ارتقای سطح آشنایی مردم با معارف اسلامی بیان کرد و افزود: صحبت و سخنرانی‌های پر محتوا از جمله خلاءهای موجود است که باید در این راستا تلاش و برنامه‌ریزی داشته باشیم.

وی ادامه داد: مخاطب دانستن عموم مردم سومین نکته حائز اهیمت است زیرا ما مبلغ اسلام بوده و همه مردم اعم از شیعه و سنی، مسلمان و غیر مسلمان مخاطب ما هستند و باید با بیان و تعامل حداکثری برای جذب دل‌ها به اسلام ناب فعالیت کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، بیان کرد: نباید خود را در یک جمع بسته محدود کنیم بلکه مخاطب ما عموم جامعه بشری هستند و بیان ما باید عقلانی و قابل فهم برای همه مخاطبان باشد.

امام جمعه زاهدان، تصریح کرد: چهارمین نکته تلاش برای گسترش معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه و استفاده بهینه از حضور مردم در مناسبت‌ها است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان تلاش برای ارتقا سطح بینش و بصیرت انقلابی در راستای مبانی دینی را نکته مهم دیگر عنوان کرد و گفت: انقلاب ما برگرفته از مبانی دینی ما بوده و طبیعتاً این فهم و بینش باید در راستای همان مبانی دینی ارتقا پیدا کند.

وی ضمن تاکید بر حفظ وحدت و انسجام امت اسلامی خواستار پرهیز از هر گونه دو قطبی سازی شد و تصریح کرد: دو قطبی سازی به هر بهانه‌ای ضربه زدن به وحدت و انسجام امت اسلامی و آب به آسیاب دشمن ریختن است و رعایت این نکته در همه کشورهای اسلامی از جمله کشور ما بویژه در استان سیستان‌وبلوچستان مورد نیاز است.

آیت الله محامی به بیان هفتمین نکته در باب الزامات و ملاحظات تبلیغ پرداخت و گفت: مجاهدت خالصانه، مستمر و امیدوارانه در امر تبلیغ با پرهیز از ناامیدی ضرورت دارد زیرا امر تبلیغ با آسایش طلبی پیش نخواهد رفت.

امام جمعه زاهدان افزود: مردمی بودن، رعایت شئونات طلبگی و همراهی با مردم در غم و شادی هشتمین نکته حائز اهمیت و از سرمایه‌های ما است که اگر از دست بدهیم چیزی جایگزین آن نخواهد بود.

وی تلاش عملی برای رسیدگی و حل مشکلات مردم در کنار تبلیغ دین را خواستار شد و بیان کرد: تبلیغ دینی وظیفه اولیه ما است اما برای تأثیرگذاری بیشتر در امر تبلیغ، باید به دنبال حل مشکلات مردم باشیم.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: دهمین نکته در راستا امر تبلیغ توجه ویژه به دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان، فرهیختگان و دانشگاهیان است زیرا این طیف‌ها خاص، تأثیرگذار و آینده‌سازان کشور هستند.

آیت‌الله محامی شناسایی، توانمندسازی و به کارگیری نیروهای مستعد در مراکز فرهنگی و دینی از قبیل حوزه‌های علمیه را خواستار شد و خاطرنشان کرد: باید با نگاه کادرسازی برای نظام اسلامی انسان‌های ویژه را شناسایی و به صورت جمعی و انفرادی پرورش دهیم زیرا هر یک از این نفرات در آینده قادر به اصلاح جمعیت زیادی خواهند بود.

وی به بیان دوازدهمین نکته حول محور تبلیغ پرداخت و ادامه داد: محوریت بخشی به مساجد به عنوان پایگاه‌های فرهنگی و مشعل‌های هدایت در محلات حائز اهمیت است.

امام جمعه زاهدان تقویت رشد علمی، اخلاقی و معنوی مبلغان جهت تأثیرگذاری در امر تبلیغ را خواستار شد و خاطر نشان کرد: اگر فاقد علم، اخلاق و معنویت باشیم چگونه قادر به تبیین مسائل اخلاقی و پرتو افشانی در سطح جامعه خواهیم بود.

آیت‌الله محامی چهاردهمین نکته در باب الزامات و ملاحظات تبلیغ را ضرورت انس با قرآن، ادعیه و توسل به ائمه اطهار برای کسب توفیقات بیشتر دانست و بیان کرد: باید به صورت روزانه و هر چند مختصر با ائمه اطهار (ع) ارتباط برقرار کنیم که در دستیابی به موفقیت تأثیرگذار خواهد بود.

کد مطلب 5541220

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