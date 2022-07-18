مهمانی به وسعت ایران/ خزر تا خلیج فارس رو به قبله حاجات

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: امروز هجدهم ذی الحجة روز عید غدیر خم است. در خصوص این روز بافضیلت اعمالی در کتب روایی نقل شده است. مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب شریف مفاتیح‌الجنان در خصوص یکی از اعمال این روز آورده است: [در روز عید غدیر] چون مؤمنی را ملاقات کند این تهنیت را بگوید: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی جَعَلَنا مِنَ الْمُتَمَسِّکینَ بِوِلایَةِ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ وَالْأَئِمَّةِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ.

مردم ایران اسلامی همزمان با دیگر مردم جهان تشیع عید سعید غدیر، بزرگترین عید شیعیان و عید ولایت و امامت را با حضور در هیئت‌ها، مساجد و حسینیه‌ها و همچنین بقاع متبرکه جشن گرفتند.

توزیع غذای نذری، اطعام نیازمندان، تهیه و تقسیم بسته‌های معیشتی، برگزاری جشن‌های خودجوش مردمی، آذین بندی شهر، جشن تلبس طلاب مدارس علمیه، بازسازی واقعه غدیر، اجرای رزمایش‌های کمک‌های مؤمنانه، برگزاری کاروان پیاده روی بزرگ «غدیر تا ظهور» و مولودی‌خوانی تنها بخشی از برنامه‌های در نظر گرفته‌شده طی امروز بود.

«مهمونی ۱۰ کیلومتری غدیر» که از ساعت ۱۸ تا ۲۲ روز عید غدیر برگزار می‌شود، برنامه‌هایی از قبیل اطعام، برپایی سرود و مولودی، کاروان‌های شادی، غرفه‌های فرهنگی و سخنرانی و پویش نذر اسباب‌بازی برای نقاط محروم در راستای تبلیغ اصول مهدویت و عید غدیر را شامل خواهد شد.

برخی از برنامه‌های عید غدیر در سراسر کشور

جشن بزرگ ولایت در استان سمنان / نور با مهر علوی درهم آمیخت

مردم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به خصوص استفاده از ماسک در جشن سعید غدیر حضور پرشوری داشتند و جشن‌های مردمی با اطعام نیازمندان و همچنین توزیع بسته‌های معیشتی همراه شد مردم همچنین به شکرانه اکمال دین و ابلاغ ولایت امیرمومنان حضرت علی (ع) پرچم‌های غدیر را در سر درب خانه‌هایشان نصب کردند. از جمله برنامه‌های محوری این روز همچنین باید به پیاده روی کاروان غدیر در شهرهای استان با مشارکت مردم و خانواده‌ها و همچنین کاروان موتوری و خودرویی اشاره کرد. بازخوانی خطبه غدیر و همچنین نمایش غدیر نیز به همت بسیج هنرمندان در دو شهرستان استان برگزار شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به برگزاری هفت برنامه محوری که یکی از آنها توزیع پرچم برای نصب در سر درب خانه‌ها و هیئت‌های مذهبی است، به خبرنگار مهر گفت: پویش پرچم امسال به همت مردم و هیئت‌های مذهبی در سراسر استان در دو بخش اصلی برگزار شده که یکی از آنها مردمی و با موضوع نصب پرچم بر سر درب خانه‌ها و مغازه‌ها مزین به نام علی (ع) با محتوای غدیر است.

حجت‌الاسلام عباس عبدالهی با بیان اینکه پرچم‌هایی با موضوع ولایت و امامت و غدیر تهیه و توسط دفاتر تبلیغات اسلامی استان سمنان به صورت یارانه‌ای توزیع می‌شود، ابراز کرد: دومین راه حضور در این پویش اما اهدای رایگان پرچم به کاروان‌های غدیر است که در سراسر شهرها و روستاها مورد استقبال خوبی نیز قرار گرفته است همچنین امسال کاری که کردیم این بود که کاروان‌های غدیر توانستند با ارسال عدد یک به سامانه ۳۰۰۰۴۱۳۵ این پرچم‌های مقدس را تهیه کنند.

وی از اجرای برنامه پویش مهمانی مولا (ع) در استان سمنان نیز خبر داد و گفت: پخت ۱۱۰ دیگ اطعام غدیر در سمنان و شاهرود روش عام و عمومی این طرح است که با همراهی هیئت‌های مذهبی نیز اجرا شده است همچنین این طرح اطعام خانگی را هم در بر می‌گیرد یعنی مردم خودشان در منازل شأن با محوریت مساجد غذا تهیه می‌کنند و در ظروف یک بار مصرفی که مسجد می‌دهد، قرار می‌دهند و سپس با محوریت مسجد این غذاها توزیع می‌شود.

در کنار برنامه‌های روتین عید غدیر بیست و هشتمین مرحله مواسات و کمک مومنانه در استان سمنان نیز اجرا شد به گفته فرمانده سپاه استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، در این مرحله ۱۵ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان استان توزیع شده است

برگزاری پرده خوانی غدیر در ۳۰ مسجد و حسینیه ارومیه

در شهرهای مختلف آذربایجان غربی به مناسبت شب عید سعید غدیر خم، جشن‌های زیادی برپا می‌شود و مردم ولایتمدار استان با حضور در این جشن‌ها، سرور و شادمانی خود را در سالروز اعلام ولایت حضرت امیر المومنین علی (ع) ابراز می‌کنند.

حجت الاسلام مهدی شاهی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مراسم پرده خوانی امروز نیز در مساجد و حسینیه ارومیه ادامه دارد، افزود: توزیع بیش از ۵ تن کنسانتره برای ایستگاه‌های صلواتی، دیدار با خانواده سادات و تقدیم هدایای ستاد مردمی و توزیع ۳۰ گونی شکر ۵۰ کیلویی برای مراسم دهه ولایت و ایستگاه‌های صلواتی از دیگر برنامه‌های اداره کل تبلیغات اسلامی استان در سالروز عید غدیر است.

وی آذین بندی کل خیابان امام و برخی خیابان‌های دیگر ارومیه، ذبح قربانی و توزیع بین نیازمندان، برگزاری جشن‌های دهه ولایت در محلات مختلف با همکاری بسیج و سپاه، دیدار با خانواده سادات اهل سنت، توزیع و نصب بیش از ۱۰۰۰ پرچم بر درب منازل و مساجد و معابر عمومی و برگزاری جشن ویژه بانوان در پارک نرگس همراه با برنامه‌های متنوع را از دیگر برنامه‌ها برشمرد.

شاهی زاده برپایی ایستگاه‌های صلواتی در نقاط مختلف و پر تردد شهر، نصب پرچم در معابر و ورودی‌های شهر، ایجاد ستاد غدیر در شهرستان‌ها، نصب پرچم در ورودی‌های شهر، نام گذاری چند مجموعه به نام غدیر، تجلیل از والدینی که نام امام علی (ع) برر فرزندان خود بگذارند و حضور در خانه سالمندان، محل نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و بیمارستان‌ها را از برنامه‌های تبلیغات اسلامی استان در دهه ولایت عنوان کرد.

مسئول ستاد مردمی غدیر ارومیه خاطرنشان کرد: ستاد مردمی غدیر به همت اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی از سال گذشته راه اندای شده است و در آن کمک‌های مردمی و حرکت‌های خودجوش ساماندهی و مدیریت می‌شود.

آزادی ۷ زندانی غیر عمد در یزد به مناسبت عید سعید غدیر خم

رضا مقبلی در مراسمی که به همین مناسبت در مجتمع امام علی (ع) یزد برگزار شد، اظهار داشت: واقعه غدیر نشانه و رمزی از تداوم خط نبوت و نقطه تلاقی کاروان رسالت با طلایه داران امامت در ظل عنایت قطب عالم امکان حضرت اباصالح المهدی (عج) است.

وی افزود: امروز شاهد آزادی ۲۳ زندانی از زندان هستیم که از این تعداد هفت نفر محکوم مالی جرایم غیر عمد هستند که به دلایل غیر عمد و تنها به دلایل محکومیت‌های مالی در زندان‌ها به سر می‌برند.

مقبلی عنوان کرد: بخشی از مبلغ بدهی زندانیان توسط خود مددجویان تأمین شده و بخش دیگری از این مبلغ را خیرین با کمک ستاد دیه فراهم کرده اند.

مدیرکل زندان‌های استان یزد ادامه داد: بدهی این مددجویان ۱۱۷ میلیارد ریال بود که ۱۰۱ میلیارد ریال توسط اعضای کمیته صلح و سازش ستاد دیه استان از شکات گذشت رضایت مندانه اخذ شده و بقیه این مبلغ از منابع این ستاد شامل کمک‌های خیرین و نیکوکاران نوعدوست و تسهیلات بانک‌های عامل، معادل ۱۶ میلیارد ریال به حساب سپرده دادگستری واریز و زمینه آزادی این هفت نفر و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده فراهم شد.

مقبلی با تشریح نوع محکومیت این مددجویان گفت: ۶ نفر از مددجویان آزاد شده محکومان مالی و یک نفر محکوم به پرداخت مهریه و نفقه بوده اند.

وی عنوان کرد: در این ماه شاهد حضور خیرین بسیاری با نیت‌های مختلف در ستاد دیه استان یزد برای کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد بوده ایم که این موضوع نشان از فرهنگ بالای مردم دارالعباده دارد و امیدواریم با توجه به نزدیک شدن به ایام ماه محرم، شاهد حضور هیئت‌ها و کمک در راستای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد باشیم.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) هم از توزیع ۱۵۰ هزار پرس غذای گرم همزمان با عید سعید غدیرخم در یزد خبر داد.

شاهچراغ (ع) میزبان عاشقان ولایت وامامت / برگزاری اجتماع ۲۰ هزار نفری

صبح دوشنبه مردم ولایتمدار شیراز جهت برگزاری آئین‌های مذهبی و جشن و سرور در عید امامت و ولایت در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) جمع شدند.

برگزاری خطبه غدیر و سپس اجتماع بزرگ ۲۰ هزاری نفر از جمله برنامه‌های اصلی صبح امروز در حرم مطهر است.

اما در خیابان‌های شهر شیراز نیز از شب گذشته موکب‌های جشن و پذیرایی فعالیت خود را به طور گسترده آغاز کردند و آنچه که بیش از همه به چشم می‌آید حضور و فعالیت نوجوانان و جوانان در موکب ها است.

در این راستا توزیع نذری عید نیز در برخی از مناطق شهر شیراز آغاز شد که علاوه بر برخی از سازمان‌ها و ارگان‌های حمایتی، خیرین نیز پخت خود را از شب گذشته آغاز کردند.

راه پایی خودرویی نیز با خودروهای تزئین شده با پرچم‌های رنگی در خیابان‌های شیراز آغاز شد همچنین گروهی دیگر نیز از مسیرهای مختلف با پای پیاده شادپیمایی خود را به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) اغاز کردند که برای خطبه و جشن غیر در حرم مطهر حاضر باشند.

جشن‌های غدیر تا نماز ظهر در شیراز ادامه دارد و سپس از حدود ساعت ۱۸ مجدد آغاز خواهد شد.

میثم فضل الله پور در این خصوص گفت: به مناسبت عید غدیر خم گروه‌های جهادی استان فارس برنامه‌های متنوعی از جمله تهیه و توزیع غذای گرم، برپایی ایستگاه‌های صلواتی، راه‌اندازی پویش و جشن امامت و ولایت و … در سراسر استان فارس تدارک دیده اند.

مدیر حرکت‌های جهادی بسیج سازندگی استان فارس گفت: در این طرح‌های علوی بیش از ۵۷۴ گروه جهادی مشارکت خواهند داشت و پیش بینی می‌شود بیش از ۷۶۰ هزار پرس غذای گرم در مراکز فرهنگی، ایستگاه‌ها و موکب‌های مذهبی، بین خانواده‌های نیازمند، مناطق محروم و محله‌های کم برخوردار توزیع گردد.

وی با اشاره به اینکه امام علی (ع) الگوی بی‌نظیر در نیکوکاری و اطعام نیازمندان است، ادامه داد: عید سعید غدیر از بزرگترین اعیاد مسلمانان است که در روایات بسیاری بر ارزش و گرامیداشت این روز تاکید شده است؛ عید غدیرخم روز اعلام ولایت امیرالمومنین (ع) و جانشینی وی بعد از پیامبر به عنوان امام و، ولی مؤمنان است.

قرائت خطبه‌های غدیر در شبستان امام خمینی (ره) حرم شاهچراغ علیه السلام هم با حضور گسترده مردم برگزار شد.

۴۰ نفراز طلاب قم توسط آیت الله نوری همدانی ملبس به لباس روحانیت شدند

مراسم ملبس شدن تعداد ۴۰ نفر از طلاب حوزه علمیه قم صبح دوشنبه همزمان با روز عید سعید غدیر خم در دفتر آیت الله نوری همدانی در قم برگزار شد.

این مرجع تقلید در این مراسم معنوی برای طلاب جوانی که به تازگی ملبس شدند دعای خیر کرده تا در مسیر سربازی امام زمان (عج) و تبلیغ دین اسلام ثابت قدم باشند.

آیت الله نوری همدانی اظهار داشت: سربازی امام زمان (عج) افتخار بزرگی است و امیدواریم به برکت روز عید غدیر و روز ولایت امیرالمومنین (ع) در مسیر تبلیغ دین اسلام قدم برداریم.

در ابتدای این مراسم نیز مداحان اهل بیت (ع) در وصف مولی متقیان امیر المومنین (ع) مدیحه سرایی و سخنرانان نیز به ایراد سخن پرداختند.

در این مراسم معنوی برخی طلاب با خانواده‌های خود حضور یافتند و این روز برایشان در دوران تحصیل علوم حوزوی یادگار خواهند ماند.

طلبه‌های جوان پس از گذراندن دورس مقدماتی حوزه علمیه قم می‌توانند به لباس روحانیت ملبس شوند.

همزمان با شب عید سعید غدیر خم و پس از اقامه نماز مغرب و عشا، دو پرچم اهدایی آستان مقدس علوی به حرم حضرت فاطمه معصومه (س) برفراز گنبد حرم بانوی کرامت و همچنین در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر به اهتزاز درآمد.

طبخ و توزیع ٣۰ هزار پرس غذای گرم به مناسبت عید غدیر در پیشوا

سرگرد خیراندیش ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک دهه امامت و ولایت اظهار داشت: عید غدیر بهانه‌ای است که شادیمان را در کنار نیازمندان جشن بگیریم و به پشتوانه مردم و خیرین به کمک نیازمندان بشتابیم.

خیراندیش در ادامه از طبخ و توزیع غذای گرم بین نیازمندان پیشوا خبر داد و افزود: گروه‌های جهادی بسیج سپاه شهرستان پیشوا و با همکاری خیرین عزیز برای شب و روز عید سعید غدیر خم اقدام به طبخ ٣۰ هزار پرس غذای گرم کردند و در سطح شهرستان پیشوا توزیع می‌شود امیدواریم مورد مقبول محضر آقا امیرالمومنین علیه السلام قرار بگیرد.

جانشین سپاه پیشوا گفت: در روز عید غدیر اطعام یک سنت حسنه است ان شالله با این ٣۰ هزار پرس غذای گرم بتوانیم قدمی در راه خیرین و کسانی که خواستار انجام کار خیر در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری هستند انجام بدهیم.

وی با بیان اینکه در واقعه غدیر و سیره حضرت علی (ع) که تاکید بر رسیدگی به فقرا بود و کمک رسانی به نیازمندان در شرایط معیشتی امروز در روز عید سعید غدیر خم ثوابی دوچندان دارد. عنوان داشت: یکی از سنت‌های حسنه در عید سعید غدیر، اطعام به صورت گسترده است که تلاش می‌کنیم بتوانیم این سنت را همه سال تقویت کنیم.

مداحی امیر المؤمنین علی (ع) توسط مداح اهل سنت در کردستان

این قطعه زیبا در دهمین جشنواره بین‌المللی دف نوای رحمت در پیاده راه فردوسی سنندج و در جمع هزاران نفر از مردم اجرا شد.

شافعی مذهبان کردستان ارادت ویژه ای به امیر المؤمنین علی (ع) دارند و شعرا و ادبای این خطه از میهن اسلامی در مدح این امام همام اشعار بسیاری را سروده اند.

۴۰ هزار پرس غذای گرم در استان سمنان توزیع شد / پویش احسان غدیر

حامد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پویش احسان غدیر به همت ستاد اجرایی و گروه‌های جهادی همکار قصد دارد در سراسر کشور طی روز عید غدیر یک میلیون پرس غذای گرم بین نیازمندان توزیع کند، تاکید کرد: سهم استان سمنان از این طرح ۴۰ هزار پرس غذای گرم است.

وی با بیان اینکه ۶۰ گروه جهادی و هیئت در برگزاری این رسم غدیری با ستاد اجرایی همکاری دارند، افزود: غذاها بین نیازمندانی که توسط گروه‌های جهادی در سراسر استان سمنان و به خصوص مناطق محروم توزیع شده است.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام استان سمنان با بیان اینکه یک برنامه شاخص شامل برپایی ۱۱۰ دیگ غذا در سمنان و در حسینیه شهدای مدافع حرم این شهرستان با همراهی سپاه و هیئت‌های مذهبی از جمله بخش‌های این طرح است، گفت: ترویج فرهنگ اطعام غدیری از جمله محورهای این طرح محسوب می‌شود.

احمدی بیان کرد: در بیانات گوهر بار اهل بیت (ع) به اهمیت اطعام روز غدیر تاکید فراوان شده است تا جایی که اطعام یک نفر در این روز برابر با اطعام و تکریم همه پیامبران، صدیقان و شهیدان است همچنین ستاد اجرایی با همراهی هیئت‌های مذهبی استان تلاش دارد تا در راستای تبیین فرهنگ اطعام نیازمندان گام‌های اساسی بردارد.

جشن عمامه گذاری طلاب به مناسبت غدیر در مصلی بوشهر برگزار شد

همزمان با عید غدیر، جشن بزرگ دانش آموزان طلایه دار غدیر با سخنرانی آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در مصلی شهر بوشهر برگزار شد.

در این جشن شش نفر از طلاب مدرسه علمیه امام خمینی ره بوشهر به دست آیت الله صفایی بوشهری، معمم و به لباس مقدس روحانیت ملبس شدند.

همچنین در این آئین از کتاب‌های «زمزمه های علوی» و «قلمت را زمین نگذار» نوشته خانم مژده موجی با حضور آیت الله صفایی بوشهری رونمایی شد.

مولودی خوانی با حضور گسترده مردم مجاور مرقد شهید سلیمانی در کرمان

مراسم مولودی خوانی با حضور گسترده مردم و هیأت‌های مذهبی در گلزار شهدای کرمان و مجاور مرقد شهید سلیمانی برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان هم گفت: یکی از برنامه‌های شاخص به مناسبت عید غدیر پخت و توزیع ۳۰۰ هزار پرس غذا در سطح استان است که تعداد ۱۲۰ هزار پرس آن مربوط به شهرستان کرمان است.

جشن غدیر نیز یکشنبه شب با حضور گستره مردم و زائران در گلزار شهدای کرمان برگزار شد.

۱۲۸ قاضی دادگستری چهارمحال و بختیاری همزمان با غدیر تجلیل شدند

احمدرضا بهرامی شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از قضات چهارمحال و بختیاری با اشاره اهمیت کار قضا، اظهار کرد: همکاران قضائی برای خدمتگذاری به آحاد جامعه زحمات و تلاش‌های جان فرسایی را متحمل می‌شوند و بخش عمده‌ای از نظم و امنیت اجتماعی مرهون تلاش‌های این عزیزان است.

وی افزود: قضات محترم در عرصه خدمتگذاری برای احقاق حق و اجرای عدالت مجدانه تلاش می‌کنند که این امر خود جای تقدیر و سپاسگذاری دارد.

رئیس دادگستری چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه قضات دادگستری استان به لحاظ پاکدستی و حسن انجام وظایف در زمره بهترین قضات قرار دارند، تصریح کرد: هرچند همه همکاران قضائی ما از ویژگی‌های والای اخلاقی و علمی برخوردار هستند اما برای انتخاب قضات نمونه شاخص‌هایی تعیین گردیده که ممکن است موجب شود برخی همکاران نسبت به سایرین در درجات بالاتری قرار گیرند.

بهرامی مطرح کرد: آنچه که مسلم است تلاش و اهتمامی می‌باشد که قضات ما برای اجرای صحیح و دقیق عدالت و احقاق حقوق شهروندان انجام می‌دهند.

وی عنوان کرد: ۱۲۸ قاضی نمونه دادگستری چهارمحال و بختیاری همزمان با عید غدیر خم تجلیل شدند.

ایستگاه صلواتی هیأت حسین جان بجنورد در میدان مرکزی شهر

خادمین هیأت حسین جان (ع) بجنورد همزمان با عید بزرگ غدیر در یکی از میادین اصلی این شهر ایستگاه صلواتی برپا کردند.

جشن بزرگ عید غدیر همزمان با سراسر کشور در میدان شهید بجنورد برگزار شد.

حال و هوای حرم حضرت معصومه (س) در شب عید غدیر خم

دسته‌های شادی با حضور زائران و مجاورانی که شاخه‌های گل در دست داشتند از نقاط مختلف شهر مقدس قم به سمت حرم مطهر کریمه اهل بیت (س) حرکت کردند و در شب عید سعید غدیر، ولایت امیرالمومنین (ع) را جشن گرفتند.

در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) نیز ایستگاه‌های صلواتی برپا شده بود و با شربت و شیرینی از زائران پذیرایی می‌شد و در میدان آستانه نیز مراسم نورافشانی برگزار شد.

عصر روز یکشنبه هم مصادف با شب عید سعید غدیر خم برخی از قمی‌ها با تزئین خودروهای قم در قالب «کاروان خودرویی غدیر تا ظهور» از ابتدای بلوار پیامبر اعظم (ص) به سمت مسجد مقدس جمکران حرکت کردند.

این کاروان خودرویی پس از حضور در اطراف مسجد مقدس جمکران و قرائت دعای سلامتی امام زمان (عج) و تجدید بیعت با بقیه الله اعظم به سمت برخی از خیابان‌های شهر حرکت کرد و در نهایت به محل کوه خضر نبی و در کنار مزار شهدای گمنام به برنامه خود پایان داد.

بسیاری از حاضرین به همراه خانواده‌ها و فرزندان خود در این مراسم حضور یافته بودند و پرچم‌های علی ولی الله بر دست داشتند و برخی‌ها نیز این عبارت را پشت ماشین خود حک کرده بوند.

تعدادی از موتورسواران قمی نیز این کاروان خودرویی را همراهی کردند.

در طول مسیر گروه سرود میثاق به اجرای برنامه پرداختند و شب عید غدیر خم با حضور این کاروان مراسم نورافشانی در کوه خضر نبی برگزار شد.

برپایی جشن بزرگ ولایت در مازندران

همزمان با دهه ولایت و شب وروز عید غدیر خم، جشن‌های بزرگ و باشکوه مردمی در مناطق مختلف استان مازندران برگزار شد.

مردم دیار علویان همزمان با دیگر مردم جهان تشیع عید سعید غدیر، بزرگترین عید شیعیان و عید ولایت و امامت را با حضور در هیئت‌ها، مساجد و حسینیه‌ها وهمچنین بقاع متبرکه مناطق مختلف ۲۲ شهرستان استان جشن گرفتند و به استقبال جشن امامت و ولایت رفتند.

بازسازی نمادین واقعه غدیر، برپایی جشن‌های مردمی با حضور هنرمندان آئینی و انقلابی، راه اندازی کارناوال‌های شادی، اجرای برنامه‌های شاد فرهنگی و هنری عیدانه، آئین‌های مذهبی و سخنرانی از جمله برنامه‌های مازندرانی طی ۱۰ روزگذشته بوده است.

همچنین مردم ولایتمدار مازندران با شرکت در اجتماع بزرگ غدیریان دیار علویان، پخش شربت و شیرینی و آئین‌های مذهبی و مدیحه سرایی، آذین بندی معابر و سردرب منازل عشق و ارادت خود را به امامت و ولایت به نمایش گذاشتند.

در روز عید غدیر نیز آئین‌های مختلفی از جمله بازخوانی خطبه غدیر، بازسازی واقعه غدیر، جشن‌های مردمی و مذهبی در مناطق مختلف استان در حال برگزاری است.

اجتماع ۵ هزار نفری سادات در نظرآباد

همزمان با فرا رسیدن عید سعید غدیر، عید امامت و ولایت اجتماع ۵ هزار نفری سادات با حضور مسئولان شهرستان و خانواده معظم و معزز شهدا و ایثارگران و آحاد مردم شهرستان نظرآباد در میدان سپاه برگزار شد.

در این مراسم برنامه‌هایی شامل مداحی در وصف مولای متقیان امام علی (ع)، اجرای سرود دانش‌آموزان، اجرای ورزش باستانی و همخوانی سرود سلام فرمانده انجام شد. در خاتمه با قرعه کشی به ۵ نفر از شرکت کنندگان مراسم سفر زیارتی کربلای معلا و به ۱۰ نفر نیز جوایز نفیسی اهدا شد.

طبخ و توزیع بیش از ۱۱۴ هزار پرس غذای گرم در مناطق محروم لرستان

کوروش خسروی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک عید غدیر خم، اظهار داشت: بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در اجرای منویات مقام معظم رهبری و پیرو اهداف و برنامه‌های خود همزمان با عید سعید غدیر خم، همانند سالیان گذشته نسبت به طبخ بیش از ۱۱۴ هزار پرس غذای گرم خواهد پرداخت.

وی افزود: این میزان فعالیت با همکاری و مشارکت ۵۵ گروه جهادی فعال در سطح استان صورت خواهد گرفت.

رابطه جهادی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در لرستان تصریح کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اجرایی، که بعد از طبخ بین ساکنان مناطق محروم و کمتر برخوردار استان توزیع می‌شود.

خسروی افزود: علاوه بر تهیه و توزیع غذا توسط گروه‌های جهادی، برپایی ایستگاه‌های صلواتی و برگزاری مراسم جشن شادی و نورافشانی و پخش شربت و شیرینی در شب و روز عید غدیر، ایجاد غرفه‌های نقاشی برای کودکان و نوجوانان همراه با اهدای جوایز، در سطح شهرها و روستاهای استان نیز در حال برگزاری است.

وی افزود: امیدواریم با اجرای پویش احسان غدیر، فرهنگ خوب اطعام در روز عید غدیر بین جامعه بیش از گذشته نهادینه شود.

اهدای ۱۱۰ سری جهیزیه به زوج‌های جوان سادات مشهدی همزمان با غدیر

حجت الاسلام احمد مروی در مراسم اهدای ۱۱۰ سری جهیزیه به زوج‌های جوان سادات مشهدی که همزمان با عید غدیر خم برگزار شد؛ ضمن تبریک فرارسیدن این عید سعید، به اهمیت جایگاه خانواده در زندگی بشری اشاره و با بیان اینکه خانواده پایه و اساس شکل دهی جامعه است، اظهار کرد: خانواده‌ها منشأ و اجزای سازنده جامعه هستند و اساسی‌ترین نقش را در تربیت انسان دارند و جامعه خروجی نهاد خانواده است.

تولیت آستان قدس رضوی به اهمیت برخورداری از اهداف مشخص در زندگی مشترک اشاره و تصریح کرد: داشتن هدف در زندگی مشترک بسیار حائز اهمیت است، چراکه بسیاری از ناکامی‌ها و تلخی‌های زندگی نتیجه نداشتن هدف مشخص است؛ وجود هدف، خط مشی و خط ارتباطی زندگی مشترک زوجین را به نحوی برای تحقق آن هدف هماهنگ می‌کند.

وی با بیان اینکه اختلاف نظر در زندگی عادی است، ابراز کرد: هیچ دو نفری کاملاً شبیه هم نیستند و انسان‌ها با یکدیگر متفاوت هستند، لذا اختلاف نظر در زندگی امری عادی است اما آنچه مهم بوده مدیریت این اختلافات است؛ نتیجه برخورداری از هنر مدیریت اختلافات، ساختن زندگی مشترک با نشاط و آرام است.

کاروان خودروی جشن مردمی غدیر هم با حضور ۲ هزار و ۳۰۰ خودرو در نقاط مختلف مشهد مقدس به حرکت درآمد.

تصاویری از جشن غدیر در استان‌ها