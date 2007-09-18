نتایج رشته های تربیت معلم بدون مشکل اعلام شد / اطلاعات نادرست مسئول آموزش و پرورش شبهه ایجاد کرد

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اعلام قبولی در رشته های تربیت معلم، دبیری و ستاره دار سال جاری افزود: سازمان سنجش آموزش کشور در مورد اعلام قبولی و نتیجه داوطلبان این دوره ها امسال نیز همانند 15 سال گذشته عمل کرده و تغییری در نحوه اعلام قبولی این داوطلبان اعمال نکرده است.

وی با اشاره به نحوه اعلام قبولی داوطلبان تربیت معلم از سوی سازمان سنجش گفت: سازمان سنجش تعداد 468 نفر را در دوره های تربیت معلم با این عنوان که صلاحیت عمومی این افراد در دست بررسی آموزش و پرورش است، اعلام کرد و در واقع انتشار اسامی این افراد به منزله اعلام قبولی نهایی آنها نبوده است.

معاون سازمان سنجش گفت: این افراد از نظر علمی قبول شده اند اما نتیجه بررسی های نهایی آنها توسط آموزش و پرورش به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام نشده است که در صورت جواب منفی از طرف آموزش و پرورش در مورد قبولی، این افراد به انتخاب های بعدی معرفی می شوند.

وی در مورد اعلام قبولی داوطلبان رشته های دبیری و ستاره دار که دانشگاه های آنها تحت نظارت وزارت علوم فعالیت می کند، اظهار داشت: تعداد 257 نفر از داوطلبان رشته های دبیری نیز نمره علمی را کسب کرده اند و سازمان سنجش نیز اسامی آنها را به عنوان افرادی که موفق به کسب نمره علمی شده اند، منتشر کرده است.

خدایی اضافه کرد: این اعلام قبولی مانند سال های گذشته به منزله اخذ تعهد از داوطلب نبوده و طبق روال سابق آموزش و پروش می تواند نسبت به اخذ تعهد از برخی از این افراد اقدام کند.

وی با ابراز تأسف از مصاحبه یکی از مسئولین آموزش و پرورش در مورد اعلام قبولی داوطلبان تربیت معلم و دبیری گفت: اشتباهی از جانب سازمان سنجش در کار نبوده و سازمان مانند سال های گذشته اعلام نتیجه کرده است. عدم اطلاع کافی یکی از مسئولین آموزش و پرورش در مورد نحوه اعلام نتیجه توسط سازمان سنجش، باعث شد اطلاعات نادرستی در اختیار یکی از رسانه ها قرار گیرد.

به گزارش مهر، یکی از رسانه ها روز گذشته خبری مبنی بر اشتباه سازمان سنجش در اعلام نتایج آزمون تربیت معلم و دبیری منتشر کرده بود.