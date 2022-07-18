۷۰ حافظ کل قرآن کریم در جهرم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره تجلیل از ۷۰ حافظ کل قرآن از شهرهای جهرم، شیراز، یاسوج، تهران قم، بختگان و مُهر با حضور مدیر کل تبلیغات اسلامی فارس، مسئول قرآنی اداره کل اوقاف فارس، فرمانده سپاه و فرماندار جهرم و… در محل امامزاده حسین علیه السلام جهرم برگزار شد.

قبل از آغاز برنامه، حافظان قرآن با حضور در گلزار شهدای رضوان از مقام شامخ شهیدان تجلیل و سپس حافظان قرآن پس از زیارت مرقد مطهر امامزاده فضل بن موسی علیهماالسلام به صورت کاروان خودرویی در سطح شهر مورد تکریم و تجلیل قرار گرفته و به سمت امامزاده حسین علیه السلام حرکت کردند.

این مراسم با خوش آمدگویی صالح حیدری مسئول مؤسسه، اجرای محفل حفظ توسط حافظ کل قرآن و نابغه قرآنی جهان اسلام دکتر محمد مهدی حقگویان، همچنین سخنرانی حجت الاسلام مهدوی ارفع مسئول نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی و مداحی سید محسن بنی فاطمی برگزار شد و از حافظان کل قرآن و فارغ التحصیلان طرح ملی احسن الحدیث تجلیل شد.

از جمله نکات حائز اهمیت این مراسم با حضور حافظان قرآن خانم‌ها زینب نرگس و فاطمه نور تاشکایناتان دو خواهری که از شهر استانبول ترکیه که به صورت مجازی توسط اساتید دارالتحفیظ الهادی علیه السلام موفق به حفظ قرآن شده بودند.

دارالتحفیظ الهادی علیه السلام هم اکنون با تربیت ۲۷۰ حافظ کل قرآن، بیش از سه هزار حافظ اجزا و حضور قریب به ۱۵۰۰ نفر قرآن پژوه در دوره‌های حفظ و مکالمه قرآنی بزرگترین مرکز تخصصی حفظ و تثبیت روزانه قرآن در جنوب کشور محسوب می‌شود.