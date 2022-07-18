ادارات جیرفت روز سه شنبه تعطیل است

احمد بلند نظر در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: افزایش بی رویه دما در شهرستان جیرفت موجب تعطیلی ادارات دولتی در روز سه شنبه شد.
وی عنوان کرد: از مردم میخواهیم با توجه به افزایش مصرف انرژی در زمینه استفاده از برق صرفه جویی کنند.
وی گفت: پست فوق توزیع سرجاز نیز از مدار خارج شده است و مصرف بهینه انرژی ضروری است.
فرماندار جیرفت گفت: با توجه به گزارش هواشناسی مبنی بر وقوع دمای بالا در جنوب کرمان روزهای پایانی هفته و پیش بینی رخداد دمای ۵۰ درجه و بالاتر در اکثر مناطق جنوب کرمان در روز سه شنبه با موافقت استانداری کرمان تعطیل شد.
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