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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۰۶

فرماندار جیرفت:

ادارات جیرفت روز سه شنبه تعطیل است

ادارات جیرفت روز سه شنبه تعطیل است

جیرفت_ فرماندار جیرفت گفت: ادارات این شهرستان به دلیل افزایش دما روز سه شنبه تعطیل است.

احمد بلند نظر در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: افزایش بی رویه دما در شهرستان جیرفت موجب تعطیلی ادارات دولتی در روز سه شنبه شد.

وی عنوان کرد: از مردم می‌خواهیم با توجه به افزایش مصرف انرژی در زمینه استفاده از برق صرفه جویی کنند.

وی گفت: پست فوق توزیع سرجاز نیز از مدار خارج شده است و مصرف بهینه انرژی ضروری است.

فرماندار جیرفت گفت: با توجه به گزارش هواشناسی مبنی بر وقوع دمای بالا در جنوب کرمان روزهای پایانی هفته و پیش بینی رخداد دمای ۵۰ درجه و بالاتر در اکثر مناطق جنوب کرمان در روز سه شنبه با موافقت استانداری کرمان تعطیل شد.

کد مطلب 5541274

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