توزیع ۳۰ هزار پرس غذا به مناسبت عید غدیر در شهرستان ساوه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا مهدی اظهار کرد: به مناسبت دهه امامت و ولایت بیش از ۲ هزار بسته معیشتی به ارزش پنج میلیون ریال در بین خانوادههای نیازمند ساوجی توزیع شد.
وی افزود: ۱۵ گروه جهادی در شناسایی خانوادههای نیازمند مشارکت داشتند و توزیع بستههای معیشتی نیز از طریق پایگاههای بسیج انجام شد.
فرمانده سپاه شهرستان ساوه بیان کرد: در ایام عید قربان تا غدیر ۳۰ هزار پرس غذای گرم و هفت سری جهیزیه نیز به خانوادهها کمبضاعت اهدا شد.
مهدی ادامه داد: چهار رأس گوسفند و گوساله، بسته بندی ۲۰۰ جفت کفش و تقدیم به نیازمندان و افتتاح استودیو گروه جهادی از جمله فعالیتهای گروههای جهادی حضرت خدیجه (س) در دهه ولایت و امامت محسوب میشود.
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