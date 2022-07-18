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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۵۰

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۱۵۳

توزیع ۳۰ هزار پرس غذا به مناسبت عید غدیر در شهرستان ساوه

توزیع ۳۰ هزار پرس غذا به مناسبت عید غدیر در شهرستان ساوه

ساوه - فرمانده سپاه شهرستان ساوه از توزیع بیش از ۳۰ هزار پرس غذا برای خانواده‌های نیازمند به مناسبت اعیاد قربان و غدیر در ساوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا مهدی اظهار کرد: به مناسبت دهه امامت و ولایت بیش از ۲ هزار بسته معیشتی به ارزش پنج میلیون ریال در بین خانواده‌های نیازمند ساوجی توزیع شد.

وی افزود: ۱۵ گروه جهادی در شناسایی خانواده‌های نیازمند مشارکت داشتند و توزیع بسته‌های معیشتی نیز از طریق پایگاه‌های بسیج انجام شد.

فرمانده سپاه شهرستان ساوه بیان کرد: در ایام عید قربان تا غدیر ۳۰ هزار پرس غذای گرم و هفت سری جهیزیه نیز به خانواده‌ها کم‌بضاعت اهدا شد.

مهدی ادامه داد: چهار رأس گوسفند و گوساله، بسته بندی ۲۰۰ جفت کفش و تقدیم به نیازمندان و افتتاح استودیو گروه جهادی از جمله فعالیت‌های گروه‌های جهادی حضرت خدیجه (س) در دهه ولایت و امامت محسوب می‌شود.

کد مطلب 5541275

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