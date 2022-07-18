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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۳۴

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۱۵۹

طبخ و توزیع ۲۵۰۰ پرس غذای گرم با کمک‌های مردمی در رشت

طبخ و توزیع ۲۵۰۰ پرس غذای گرم با کمک‌های مردمی در رشت

رشت- مدیر موکب خدام العتره رشت گفت: بیش از ۲۵۰۰ پرس غذای گرم در روز عید غدیر با کمک‌های مردمی بین شهروندان رشت توزیع شد.

علیرضا قانع در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موکب خدام العتره از عصر روز گذشته با برگزاری جشن و راه اندازی کاروان شادی عید ولایت را جشن گرفتند.

وی افزود: برپایی ایستگاه‌های صلواتی، توزیع شیرینی و شربت در شب عید ولایت از دیگر برنامه‌های این موکب در رشت بود.

قانع ادامه داد: در روز عید غدیر بیش از ۲۵۰۰ پرس غذای گرم با کمک‌های مردمی بین شهروندان رشت توزیع شد.

وی همچنین اطهار کرد: موکب خدام العتره در ماه مبارک رمضان نیز روزانه هزار پرس غذا را توسط گروه‌های جهادی در بین خانوارهای حاشیه شهر رشت توزیع کرده بود.

مدیر موکب خدام العتره با اشاره به تأسیس این موکب اربعینی از سال ۹۴ اضافه کرد: امسال نیز موکب خدام العتره علاوه بر برگزاری مراسم‌مختلف در ایام محرم، با حضور در ایام اربعین حسینی در مسیر راهپیمایی به زائران حسینی خدمت رسانی می‌کند.

قانع افزود: سیاه‌پوش کردن پیاده راه فرهنگی رشت در اولین روز محرم یکی دیگر از برنامه‌های در دستور کار موکب خدام العتره است.

کد مطلب 5541307

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