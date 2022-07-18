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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۰۷

در گرمای ۵۰ درجه؛

پست برق سرجاز از مدار خارج شد

پست برق سرجاز از مدار خارج شد

کرمان _ پست برق سرجاز در جنوب کرمان در گرمای ۵۰ درجه از مدار خارج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل خارج شدن پست برق سرجاز جیرفت از مدار توزیع برق ۶ هزار خانوار این شهرستان قطع شد و مردم با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند.

مدیر عامل برق منطقه‌ای استان کرمان صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: پست برق سرجاز جیرفت به طور کامل از مدار خارج شده و یک پست جدید سیار جایگزین شده است.

حمید رضا حبیبی با اشاره به لزوم صرفه جویی در مصرف برق گفت: از مردم می‌خواهیم تا رفع مشکل همکاری لازم را انجام دهند.

وی عنوان کرد: تیم‌های فنی در حال تلاش برای بازگرداندن پست سرجاز به مدار هستند.

کد مطلب 5541312

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