پست برق سرجاز از مدار خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل خارج شدن پست برق سرجاز جیرفت از مدار توزیع برق ۶ هزار خانوار این شهرستان قطع شد و مردم با مشکلات زیادی مواجه شدهاند.
مدیر عامل برق منطقهای استان کرمان صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: پست برق سرجاز جیرفت به طور کامل از مدار خارج شده و یک پست جدید سیار جایگزین شده است.
حمید رضا حبیبی با اشاره به لزوم صرفه جویی در مصرف برق گفت: از مردم میخواهیم تا رفع مشکل همکاری لازم را انجام دهند.
وی عنوان کرد: تیمهای فنی در حال تلاش برای بازگرداندن پست سرجاز به مدار هستند.
نظر شما