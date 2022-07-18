«غدیر» مفهوم مترقی و نجات بخش برای مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله فیاض ظهر دوشنبه در جشن جشن بزرگ عید غدیر خم در ارومیه با بیان اینکت حقیقتاً مسلمین عالم می‌توانند از همین حادثه غدیر، وسیله‌ای برای رشد و هدایت وافی و اکمل جهان اسلام پیدا کنند افزود: غدیر نتیجه فضائل، مزایا و کمالات آن حضرت (ع) بود و یک مفهوم مترقی و نجات بخش برای ما مسلمانان است.

دبیر بنیاد بین المللی غدیر با اشاره به برگزاری جشن‌های عید غدیر در جای جای شهر گفت: باید مسئله غدیر تبلیغ شود چرا که دین با ولایت تکمیل شده است.

وی تاکید کرد: از همین جهت موضوع ولایت اساسی‌ترین و اصلی‌ترین اندیشه اسلامی به ویژه در ابعاد زندگی اجتماعی مسلمانان است و باید به صورتی ولایت را تفسیر کنیم که تا زمانه کنونی و نسبت با انسان امروزی ادامه پیدا کند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه ارومیه نیز در این مراسم جشن با اشاره به ضرورت تبلیغ و برگزاری جشن عید غدیر خم گفت: پیامبر اسلام فرموده‌اند: هر کس پیرو و دوستدار علی ع باشد در روز قیامت همنشین ما خواهد بود.

حجت الاسلام سید مهدی قریشی در جمع دوستداران و مریدان علی (ع) گفت: ان شالله خداوند محبت و مودت علی (ع) را در دل ما مسلمانان بیشتر کند تا مورد شفاعت آن حضرت در روز قیامت شویم و درهای جنت به رویمان باز شود.

در این جشن بزرگ همچنین تعدادی از طلاب به لباس مقدس روحانیت ملبس و معمم شدند.مولودی خوانی و اهدای گل و شال به سادات از دیگر بخش‌های این جشن بود.