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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۰۴

مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان:

غدیر تجلی اسلام ناب است/ ضرورت معرفی فرهنگ غدیر در جامعه

غدیر تجلی اسلام ناب است/ ضرورت معرفی فرهنگ غدیر در جامعه

خرم‌آباد- مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان با بیان اینکه غدیر تجلی اسلام ناب است، بر ضرورت معرفی فرهنگ غدیر در جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی در مراسم جشن غدیر اظهار داشت: غدیر، تکریم رسالت پیامبر (ص) و وحی خدایی و ارج نهادن به فضیلت‌های متبلور در وجود صاحب ذوالفقار و ساقی کوثر است و این عیدالله الاکبر به شهادت شیعه و سنی از جهت شرافت شریف‌ترین اوقات و ایام است، زیرا این روز تجلی اسلام ناب است، چرا که اثبات غدیر، اثبات اسلام است و ختم نبوت بی لحاظ ولایت، در پس پرده ابهام خواهد بود.

غدیر تجلی اسلام ناب است/ ضرورت معرفی فرهنگ غدیر در جامعه

وی گفت: رمز عید بودن غدیر، کمال دین و اتمام نعمت در سایه تداوم خط رسالت در شکل و قالب امامت بود که به فرمان پیامبر خدا (ص) مسلمانان مأمور شدند ولایت را به صاحب ولایت تبریک گویند و با آن حضرت بیعت کنند.

مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان افزود: غدیر از اساسی‌ترین برنامه‌های پیامبر اسلام (ص) برای دوام و عزت و شکوه اسلام است.

حجت الاسلام حسینی مازندرانی تاکید کرد: واقعه غدیر خم، تنها یک حادثه زمانی مربوط به گذشته نبود، بلکه پیامی برای همه مسلمانان در همه دوران‌ها داشت، تا امامت علوی را سرلوحه زیستن خود قرار دهند و بر همین اساس حادثه غدیر از جلوه‌های درخشانی است که بر تارک تاریخ برای همیشه می‌درخشد و دشمنان در عرصه‌های گوناگون تاریخ هزار و چهار صد ساله کوشیده اند تا این بیعت و ولایت را خاموش سازند.

وی در ادامه سخنان خود غدیر را تداوم خط رسالت امامت معرفی و گفت: غدیر، یک کتاب مبین است، سندی برای تداوم خط رسالت در جلوه امامت و صراطی است مستقیم که به سنت پیامبر منتهی می‌شود و امتی که پاسدار غدیر باشد، عاشورای مظلوم و کربلاهای خون و شهادت را شاهد نخواهد بود و ولایت در محاق غربت و تنهایی نخواهد ماند.

مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان بیان داشت: بر این باوریم که در ادای تکلیف نسبت به غدیر، قصور کرده ایم و می‌بایست غدیر را پیش از این چونان مشعلی فرا راه اندیشه‌های بشری قرار دهیم و دین پژوهان و حقیقت جویان را با فرهنگ ژرف نهفته در غدیر و خطبه رسول خدا و جامعه بشری را با دو چشمه فیاض و جوشان معرفت یعنی قرآن و عترت آشنا سازیم، دو چشمه‌ای که یادگار پیامبر و میراث ماندگار رسول خاتم تا دامنه قیامت است.

حجت الاسلام حسینی مازندرانی دربخش دیگری ازسخنان خود منطق شیعه را منطق امامت معرفی و گفت: امروز منطق شیعه که همان منطق امامت و ولایت است کما فی سابق در دنیای اسلام قوی‌ترین منطق است و در این هیچ شک و شبهه‌ای نباید داشت، اما در عین حال همه برادران دنیای اسلام را از هر مذهبی که هستند، به اتحاد و برادری دعوت می‌کند و به دنبال اختلاف نیست و با نفی دیگران به دنبال اثبات خود نیست بلکه به دنبال انسجام اسلامی است که دشمنان نتوانند اسلام و مسلمین را ضعیف کنند.

کد مطلب 5541327

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