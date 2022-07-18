غدیر تجلی اسلام ناب است/ ضرورت معرفی فرهنگ غدیر در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی در مراسم جشن غدیر اظهار داشت: غدیر، تکریم رسالت پیامبر (ص) و وحی خدایی و ارج نهادن به فضیلتهای متبلور در وجود صاحب ذوالفقار و ساقی کوثر است و این عیدالله الاکبر به شهادت شیعه و سنی از جهت شرافت شریفترین اوقات و ایام است، زیرا این روز تجلی اسلام ناب است، چرا که اثبات غدیر، اثبات اسلام است و ختم نبوت بی لحاظ ولایت، در پس پرده ابهام خواهد بود.
وی گفت: رمز عید بودن غدیر، کمال دین و اتمام نعمت در سایه تداوم خط رسالت در شکل و قالب امامت بود که به فرمان پیامبر خدا (ص) مسلمانان مأمور شدند ولایت را به صاحب ولایت تبریک گویند و با آن حضرت بیعت کنند.
مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان افزود: غدیر از اساسیترین برنامههای پیامبر اسلام (ص) برای دوام و عزت و شکوه اسلام است.
حجت الاسلام حسینی مازندرانی تاکید کرد: واقعه غدیر خم، تنها یک حادثه زمانی مربوط به گذشته نبود، بلکه پیامی برای همه مسلمانان در همه دورانها داشت، تا امامت علوی را سرلوحه زیستن خود قرار دهند و بر همین اساس حادثه غدیر از جلوههای درخشانی است که بر تارک تاریخ برای همیشه میدرخشد و دشمنان در عرصههای گوناگون تاریخ هزار و چهار صد ساله کوشیده اند تا این بیعت و ولایت را خاموش سازند.
وی در ادامه سخنان خود غدیر را تداوم خط رسالت امامت معرفی و گفت: غدیر، یک کتاب مبین است، سندی برای تداوم خط رسالت در جلوه امامت و صراطی است مستقیم که به سنت پیامبر منتهی میشود و امتی که پاسدار غدیر باشد، عاشورای مظلوم و کربلاهای خون و شهادت را شاهد نخواهد بود و ولایت در محاق غربت و تنهایی نخواهد ماند.
مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان بیان داشت: بر این باوریم که در ادای تکلیف نسبت به غدیر، قصور کرده ایم و میبایست غدیر را پیش از این چونان مشعلی فرا راه اندیشههای بشری قرار دهیم و دین پژوهان و حقیقت جویان را با فرهنگ ژرف نهفته در غدیر و خطبه رسول خدا و جامعه بشری را با دو چشمه فیاض و جوشان معرفت یعنی قرآن و عترت آشنا سازیم، دو چشمهای که یادگار پیامبر و میراث ماندگار رسول خاتم تا دامنه قیامت است.
حجت الاسلام حسینی مازندرانی دربخش دیگری ازسخنان خود منطق شیعه را منطق امامت معرفی و گفت: امروز منطق شیعه که همان منطق امامت و ولایت است کما فی سابق در دنیای اسلام قویترین منطق است و در این هیچ شک و شبههای نباید داشت، اما در عین حال همه برادران دنیای اسلام را از هر مذهبی که هستند، به اتحاد و برادری دعوت میکند و به دنبال اختلاف نیست و با نفی دیگران به دنبال اثبات خود نیست بلکه به دنبال انسجام اسلامی است که دشمنان نتوانند اسلام و مسلمین را ضعیف کنند.
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