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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۴۲

مدیر تعاون روستایی لرستان مطرح کرد؛

کاهش قابل توجه برداشت گندم در لرستان به دلیل وقوع خشکسالی

کاهش قابل توجه برداشت گندم در لرستان به دلیل وقوع خشکسالی

خرم‌آباد- مدیر تعاون روستایی لرستان گفت: با توجه به خشکسالی بی‌سابقه‌ در سال زراعی جاری، میزان برداشت گندم در لرستان کاهش قابل توجهی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، امین نیایی فرد امروز دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: از ابتدای فصل برداشت ۲۲ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان و دو هزار تن دانه روغنی کلزا توسط تعاون روستایی در لرستان خریداری شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به خشکسالی بی سابقه‌ای که در سال زراعی جاری بر کشاورزان لرستان و بخ ویژه جنوب استان حادث شده، برداشت گندم نسبت به سنوات قبل کاهش قابل توجهی داشته است.

مدیر تعاون روستایی لرستان افزود: کار خرید تضمینی گندم و دانه روغنی کلزا در نقاط مختلف استان هم زمان با برداشت این محصولات انجام می‌شود و شبکه تعاون روستایی با ۱۷ مرکز خرید به عنوان مباشر اداره کل غله آماده دریافت گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خواهند بود.

نیایی فرد افزود: نرخ خرید تضمینی گندم در حال حاضر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و دانه روغنی کلزا ۲۳ هزار تومان از سوی دولت اعلام شده است.

کد مطلب 5541360

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