به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ولی پوری امروز دوشنبه همزمان با عید غدیر خم با حضور معاونان استاندار و مدیران کل ستادی و فرماندار شهرستان فردیس و جمعی از مسؤولان شهرستان با امام جمعه شهرستان دیدار به عمل آوردند؛ ضمن تبریک عید ولایت و امامت اظهار داشت: غدیر ادامه رسالت پیامبر اسلام (ص) و مهر تأییدی بر شایستگی، ایمان و اخلاص مولای متقیان امیرالمومنین (ع) است.
وی افزود: غدیر نماد ولایت و امامت است و در دنیای پیچیده امروزی دشمنان به سرکردگی آمریکای جهانخوار با تصمیمات و توطئههایی که بر علیه ملت ایران میگیرند برگزاری جشن عید غدیر موجب خنثی شدن دسیسههای دشمنان در مسائل فرهنگی و سیاسی میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز اضافه کرد: دشمنان برای اینکه به اهداف شوم خودشان دسترسی پیدا کنند به تفرقه و اختلاف افکنی در بین مسلمانان روی آوردند، از این رو اتحاد بین جوامع اسلامی ضروری است.
وی افزود: خدا را شاکریم ملت ایران از داشتن نعمت ولایت و امامت برخوردار هستند مایه افتخار است که رهرو خوبی برای ولایت باشیم.
ولی پوری به نقش ولایت و رهنمودهایی که مقام معظم رهبری میفرمایند اشاره کرد و گفت: این رهنمودهای رهبری توطئههای دشمنان را بر ملأ میکنند و این اقتدار و عظمت ایران اسلامی در سایه مدیریت و داریت ولایت فقیه است.
نظر شما