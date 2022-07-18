لیگ فوتسال فردیس به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین بازی لیگ فوتسال شهرستان فردیس با برتری تیم فرتاک فارمد «یاران بابک» خاتمه یافت.

مجید رمضانی رئیس هیأت فوتبال شهرستان فردیس در مراسم اختتامیه این لیگ گفت؛ برنامه ریزی فستیوال فوتبال زیر ۱۳ سال شهرستان فردیس انجام شده و فراخوان و نام نویسی این فستیوال از هفته آینده آغاز می‌شود.

رمضانی همچنین در خصوص مرمت و ترمیم زمین چمن طبیعی شهدای فردیس خاطر نشان کرد، طی مذاکرات صورت گرفته بین اداره ورزش و جوانان و شهرداری فردیس با همکاری هیأت فوتبال طی ماه آینده عملیات ترمیم و مرمت زمین چمن طبیعی شهدای شهرستان فردیس آغاز می‌شود.

در حاشیه مراسم اختتامیه لیگ فوتسال شهرستان فردیس از پیشکسوتان فوتبال و فوتسال شهرستان فردیس تقدیر به عمل آمد.

در پایان اختتامیه این لیگ از تیم‌های برتر فوتسال در رده‌های نونهالان (تیم فرتاک فارمد)، نوجوانان (تیم شهدای گمنام)، جوانان (تیم شهدای گمنام) و بزرگسال (تیم فرتاک فارمد «یاران بابک») شهرستان فردیس با اهدای لوح و کاپ قهرمانی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

