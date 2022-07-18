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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۹:۳۹

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رزمایش بزرگ «احسان علوی» در فارس آغاز شد

رزمایش بزرگ «احسان علوی» در فارس آغاز شد

شیراز - مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس گفت:رزمایش بزرگ «احسان علوی» با اهدای ۳ هزار و ۲۶۵ دستگاه لوازم خانگی اساسی بین خانواده‌های نیازمند در استان فارس آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موصلی عصر دوشنبه در رزمایش بزرگ «احسان علوی» با بیان اینکه همه این کالاها و لوازم خانگی تولید داخل کشور است، افزود: برای خرید لوازم خانگی مورد نیاز در رزمایش احسان علوی ۱۱ میلیارد تومان هزینه صرف شده که نیمی از این مبلغ توسط خیران و نیکوکاران استان تأمین شده است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار نیکوکار در زمینه‌های مختلف، بیش از ۱۳۰ هزار نیکوکار در طرح اکرام ایتام، ۳۰۰ هزار نفر در طرح صدقات و ۴۰ هزار نفر نیز در پرداخت زکات با کمیته امداد امام خمینی استان فارس همکاری دارند.

استاندار فارس نیز در حاشیه برگزاری این رزمایش گفت: خیران فارس در کشور سرآمد هستند و حضور و مشارکت آن‌ها در تمام عرصه‌ها مایه افتخار و مباهات استان است.

محمدهادی ایمانیه افزود: در برنامه‌هایی که به همت کمیته امداد امام خمینی استان برگزار می‌شود نیز کمک خیران برای حمایت از ایتام و نیازمندان قابل تقدیر است.

وی افزود: کمک به توانمندسازی و درآمدزایی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی نیز از دیگر اقدامات ارزشمند این نهاد و خیران است.

در این مراسم از جمعی از نیکوکارانی که در برگزاری رزمایش بزرگ احسان علوی مشارکت داشتند، تقدیر شد.

کد مطلب 5541412

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