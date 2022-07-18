رزمایش بزرگ «احسان علوی» در فارس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موصلی عصر دوشنبه در رزمایش بزرگ «احسان علوی» با بیان اینکه همه این کالاها و لوازم خانگی تولید داخل کشور است، افزود: برای خرید لوازم خانگی مورد نیاز در رزمایش احسان علوی ۱۱ میلیارد تومان هزینه صرف شده که نیمی از این مبلغ توسط خیران و نیکوکاران استان تأمین شده است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار نیکوکار در زمینه‌های مختلف، بیش از ۱۳۰ هزار نیکوکار در طرح اکرام ایتام، ۳۰۰ هزار نفر در طرح صدقات و ۴۰ هزار نفر نیز در پرداخت زکات با کمیته امداد امام خمینی استان فارس همکاری دارند.

استاندار فارس نیز در حاشیه برگزاری این رزمایش گفت: خیران فارس در کشور سرآمد هستند و حضور و مشارکت آن‌ها در تمام عرصه‌ها مایه افتخار و مباهات استان است.

محمدهادی ایمانیه افزود: در برنامه‌هایی که به همت کمیته امداد امام خمینی استان برگزار می‌شود نیز کمک خیران برای حمایت از ایتام و نیازمندان قابل تقدیر است.

وی افزود: کمک به توانمندسازی و درآمدزایی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی نیز از دیگر اقدامات ارزشمند این نهاد و خیران است.

در این مراسم از جمعی از نیکوکارانی که در برگزاری رزمایش بزرگ احسان علوی مشارکت داشتند، تقدیر شد.