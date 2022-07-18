جشن غدیر در مصلای کرج برگزار شد/طبخ و توزیع ۱۴ هزار پرس غذا

به گزارش خبرنگار مهر، جشن بزرگ عید سعید غدیر خم دوشنبه با حضور حضرت آیت‌الله حسینی همدانی نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در البرز و جمعی از مسئولان استانی و اقشار مختلف مردم در مصلای بزرگ امام خمینی رحمه‌الله علیه کرج برگزار شد.

برپایی موکب‌های پذیرایی و اطعام غدیر با طبخ و توزیع ۱۴ هزار پرس غذا، مولودی‌خوانی مداحان و ذاکران اهل‌بیت علیهم‌السلام در مدح مولا علی علیه‌السلام، جُنگ شادی، قرعه‌کشی، غرفه‌های متعدد فرهنگی و مشاوره خانواده و کودک و بزرگ‌ترین کاروان دوچرخه‌سواری دانش‌آموزی کشور با عنوان «مردان میدان در رکاب مولا»، از دیگر برنامه‌های جشن بزرگ عید سعید غدیر خم و گرامیداشت دهه امامت و ولایت در کرج بود.