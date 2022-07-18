  1. استانها
  2. البرز
۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۹:۴۱

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۱۸۱

جشن غدیر در مصلای کرج برگزار شد/طبخ و توزیع ۱۴ هزار پرس غذا

جشن غدیر در مصلای کرج برگزار شد/طبخ و توزیع ۱۴ هزار پرس غذا

البرز- جشن بزرگ عید سعید غدیر خم دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و اقشار مختلف مردم در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) کرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشن بزرگ عید سعید غدیر خم دوشنبه با حضور حضرت آیت‌الله حسینی همدانی نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در البرز و جمعی از مسئولان استانی و اقشار مختلف مردم در مصلای بزرگ امام خمینی رحمه‌الله علیه کرج برگزار شد.

برپایی موکب‌های پذیرایی و اطعام غدیر با طبخ و توزیع ۱۴ هزار پرس غذا، مولودی‌خوانی مداحان و ذاکران اهل‌بیت علیهم‌السلام در مدح مولا علی علیه‌السلام، جُنگ شادی، قرعه‌کشی، غرفه‌های متعدد فرهنگی و مشاوره خانواده و کودک و بزرگ‌ترین کاروان دوچرخه‌سواری دانش‌آموزی کشور با عنوان «مردان میدان در رکاب مولا»، از دیگر برنامه‌های جشن بزرگ عید سعید غدیر خم و گرامیداشت دهه امامت و ولایت در کرج بود.

کد مطلب 5541415

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها