به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در اولین همایش دیپلماسی اقتصادی کشور با اشاره به اهمیت موضوع دیپلماسی اقتصادی گفت: فکر می‌کنم برخورد ما با دیپلماسی اقتصادی نباید پروژه‌ای باشد ما باید به سمت بهبود محیط و تشکیل یک اکوسیستم مناسب حرکت کنیم به نحوی که تمام ارکان این اکوسیستم فعالانه کار کنند.

دوستی از اصرار بر توسعه سخت‌افزار ی در این مسیر ابراز نگرانی کرد و ادامه داد: در حالی که مشکل ما نرم‌افزار، بانک، امور حقوقی و مسائل مهمی از این دست داریم باید بر مشوق معافیت تاکید و برای رفع مشکلات مصمم باشیم.

استاندار هرمزگان در ادامه سخنرانی خود افزود: لازم است تمرکز اصلی را روی توسعه نرم‌افزار بگذاریم ضمن اینکه دیگر هیچ مزیت نسبی پایدار نیست، حتی جغرافیا به عنوان یک مزیت نسبی هم رفته رفته ارزش خود را از دست می‌دهد پس توجه بیشتر به پارامتر زمان بسیار مهم و حیاتی است.

دوستی تاکید کرد: ما شرکای سیاسی مطمئنی هستیم و باید تلاش مضاعف و فعالانه ای داشته باشیم تا بعنوان شرکای اقتصادی نیز مطمئن باشیم، فعالان اقتصادی نیاز دارند به این موضوع برسند که ما مستقل از هر اتفاقی شرکای خوبی برای آنها هستیم.

وی گفت: ما از دهه چهل در حوزه اقتصاد، سیاستی را شروع سپس به سوی توسعه صادرات حرکت کردیم اما حالا از جایگزینی صادرات حرف در میان است در صورت که باید مواد خام پایه را کمتر صادر کنیم و به جای آن با ایجاد زنجیره‌های تولید پایین دستی ارزش افزوده آنها را بالا ببریم.

دوستی سخنرانی خود را چنین پایان داد که با تشویق حاضران در سالن روبروشد: اگر در ذهن برای تجارت ارزش قایل باشیم دیپلماسی اقتصادی توسعه پیدا می‌کند حرف پایانی من این است که اساسا تمرکز بر صادرات بدون دیپلماسی اقتصادی ممکن نیست.

گفتنی است، اولین همایش دیپلماسی اقتصادی ۲۵ تیرماه به دبیری رامین مهمانپرست مدیرخانه دیپلماسی با حضور تجار و فعالان اقتصادی کشور، سفرای کشورهای مختلف، مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه، صالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، مهدی دوستی بعنوان نماینده استانداران کشور در سالن همایش صدا و سیما برگزار شد.