توزیع ۴۰۰ هزار پرس غذای گرم در پویش مردمی عید ولایت در همدان

حجت الاسلام محمد هادی نظیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روز غدیر با فضیلت ترین و با عظمت ترین روز است، ادامه داد: دین اسلام برای اینکه پابرجا باشد و استمرار پیدا کند باید آموزه‌های دین در سطح جامعه اقامه و پیاده شود و این نیازمند ولی در جامعه است تا ارزش‌های دین را در جامعه پیاده کند و مردم با همبستگی با هم و پیروی از امام یک جامعه اسلامی را شکل دهند.

وی در ادامه افزود: در سطح استان ستادهایی به نام ستاد غدیر وجود دارند و برنامه‌های عید غدیر خم را از همین مسیر برنامه ریزی و اجرا می‌شود که در استان همدان مرکز شکل گیری غدیر در تالار قرآن شکل گرفت، کلیت برگزاری مراسمات در چند قالب بوده است و برگزاری جشن دهه امامت و ولایت تا روز مباهله ادامه دارد.

نظیری در ادامه افزود: امسال تمرکز ویژه ای برای برگزاری جشن‌های خیابانی صورت گرفته که در حال برگزاری در سطح استان است، می‌توان به برگزاری مراسم در ساعت ۱۸ امروز در خیابان بوعلی اشاره کرد.

وی ادامه داد: برنامه‌هایی برای روز مباهله در پارک باباطاهر در پارک مردم تدارک دیده شده است، شاد پیمایی هایی به صورت خودرویی در سطح استان در حال انجام گرفتن است. بحث اعزام مبلغین ویژه غدیر در قالب پرده خوانی و روایتگری را خواهیم داشت.

مدیر کل تبلیغات اسلامی همدان در ادامه اظهار کرد: خدمات اجتماعی نیز در قالب جشن‌های غدیر انجام شده است، در موضوع آزادی زندانیان، تأمین جهیزیه برای زوج‌های جوان و اقداماتی در پویش اجاره خانه‌ها به اسم به رسم جوانمردی انجام شد.

پویش پرچم که نصب پرچم متبرک به نام امیر المومنین بود را داشتیم که ۱۱۰۰۰ هزار پرچم تدارک دیده شده؛ اطعام گسترده در روز غدیر انجام گرفت که غریب به ۴۰۰ هزار پرس غذای گرم در استان انجام شد.

وی در ادامه افزود: برنامه‌ها دهه ولایت در بیش از ۱۵۰۰ نقطه در سراسر استان در شهر و روستا برگزار شد، مردم ما باید همانند ایام محرم در دهه ولایت هم باید حضور داشته باشند، چرا که واقعه عاشورا از این دهه می‌گذرد و باعث شکل گیری و زمینه سازی ظهور امام عصر عجل است.

نظیری تصریح کرد: مردم و جوانان با باید با فلسفه امامت و ولایت هر چه بیشتر آشنا بشوند تا با قائده ارزش‌های دینی را درک کنند.