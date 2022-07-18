۸ هکتار از مراتع رینه آمل دچار حریق شد

حسینعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه براثر آتش سوزی هشت هکتار از مراتع رینه در ارتفاع دو هزار و ۵۰۰ متری دچار خسارت شد، افزود: به دلیل افزایش دما و سهل انگاری و کوتاهی برخی مسافران شاهد گسترش و سرایت آتش سوزی به مراتع رینه بودیم.

وی با اظهار اینکه آتش سوزی با کمک نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، بسیج، آتش نشانی و محیط زیست مهار شده است، افزود: با توجه به وقوع آتش سوزی در ارتفاع بالای دو هزار و ۵۰۰ متری هماهنگی لازم برای اطفای حریق به عمل آمد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه محل وقوع آتش سوزی نزدیک به تهران بود، به رغم آنکه بالگرد در سایت فرح آباد مستقر بود با مرکز تهران هماهنگی صورت گرفت و با تلاش‌های شایسته یگان‌های عملیاتی، آتش سوزی مهار شد و نیازی به اعزام بالگرد نشد.

محمدی تصریح کرد: با توجه به پیش بینی افزایش دما و کاهش ۱۵ درصدی بارندگی در استان از مردم و مسافران تقاضا داریم از روشن کردن آتش در عرصه‌ها و مراتع جلوگیری کنند.